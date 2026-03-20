Lorenzo Amor, presidente de ATA advierte de los grandes retos que amenazan al colectivo de autónomos

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha repasado los múltiples desafíos que enfrenta el colectivo. Desde los efectos de los conflictos geopolíticos en los costes y suministros, hasta problemas como las infraestructuras y la fiscalidad, dibujando un panorama complejo para el sector.

Conflictos, costes y escasez

Amor ha expresado su preocupación por el impacto de crisis por la guerra, que se suma a los daños causados por los recientes temporales en provincias como Cádiz. Ha señalado que los autónomos, al igual que los ciudadanos, están padeciendo la subida de costes. En este sentido, ha valorado positivamente la próxima rebaja del IVA del gas, el carburante y la luz del 21% al 10% que aprobará el Gobierno, una medida que ATA había solicitado para "aliviar un poco la carga".

La inquietud se extiende no solo al encarecimiento de productos como los fertilizantes o el betún asfáltico, que "va a subir a partir del lunes un 40% ", sino también a la cadena de producción. "Lo que parece que puede llegar, si se alarga el conflicto también, es una escasez de suministro, sobre todo los que nos vienen tanto de oriente medio como nos vienen desde desde Asia, y esto preocupa bastante", ha alertado.

Frente interno: infraestructuras y fiscalidad

En el ámbito nacional, Amor ha sido muy crítico con la situación de las infraestructuras, que impacta directamente en sectores clave como el turismo. Ha calificado la red de transportes de impredecible, afirmando que "en este momento todos sabemos que el sistema ferroviario en España es un caos". Una situación que considera un problema para la conectividad de Andalucía, por lo que echa en falta "mayores rutas y conexiones aéreas con Madrid".

El sistema ferroviario en España es un caos" Lorenzo Amor presidente de ATA Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios y trabajadores Autónomos

Otro de los frentes abiertos es la fiscalidad. El presidente de ATA ha recordado que la Comisión Europea ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no aplicar el llamado IVA franquiciado. Esta medida permitiría a los autónomos que facturan menos de 85.000 euros anuales no tener que declarar el IVA trimestralmente, sino realizar una única declaración anual. "España es el único país de la Unión Europea que no tiene el llamado IVA franquiciado", ha subrayado Amor.

España es el único país de la Unión Europea que no tiene el llamado IVA franquiciado" Lorenzo Amor presidente de ATA Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios y trabajadores Autónomos

Cádiz, un ejemplo de emprendimiento

A pesar del contexto adverso, Lorenzo Amor ha querido lanzar un mensaje de optimismo al destacar el dinamismo emprendedor de la provincia de Cádiz. Ha celebrado que se ha alcanzado "una cifra récord de autónomos", con más de 67.000, lo que supone un aumento de 700 en el último año. Un crecimiento que atribuye "al empuje que muchos jóvenes están teniendo en la iniciativa emprendedora" y a las medidas impulsadas desde la Junta de Andalucía.