La Junta acepta la cesión del suelo para la construcción del nuevo hospital de Cádiz

La Zona Franca de Cádiz ha sido escenario esta tarde de la esperada reunión entre el Consorcio, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento para avanzar en el convenio que permita la construcción del nuevo hospital de Cádiz. El encuentro ha discurrido en un ambiente de diálogo y lealtad institucional

En la reunión han participado el delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Fran González, acompañado por el director técnico, Felipe Martínez, y el secretario general, Pablo del Río; la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, que ha asistido junto a la delegada en Cádiz, Mercedes Colombo, la delegada de Salud, Eva Pajares, y la gerente del SAS, Valle García Sánchez, además de otros perfiles técnicos de la administración autonómica; y el alcalde de Cádiz, Bruno García, que ha estado acompañado por el primer teniente de alcalde y delegado de Urbanismo, Jose Manuel Cossi.

COPE Cádiz Terrenos para el nuevo hospital de Cádiz

En la reunión, la Junta ha aceptado la propuesta de la Zona Franca de ceder la parcela de la antigua CASA para que pueda disponer de ella para la construcción del hospital. Los términos concretos del convenio se abordarán en una inminente reunión técnica entre las tres partes para que avanzar y que se firme lo antes posible.

La voluntad de las tres administraciones es simplificar y agilizar al máximo este convenio para que no haya otros aspectos que lo puedan dilatar. Por ello, se llevarán a un segundo documento todos los temas correspondientes a los aprovechamientos urbanísticos.