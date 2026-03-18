Jorge Azcón ya es candidato a la investidura en Aragón a la espera de su pacto con Vox

El candidato del PP a la reelección a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón

El líder del Partido Popular en Aragón, Jorge Azcón, ya es oficialmente el candidato a la Presidencia de la Comunidad Autónoma. La presidenta de las Cortes, María Navarro, ha anunciado este miércoles su propuesta formal tras finalizar el plazo para que los grupos parlamentarios presentaran candidatos, siendo el del PP el único registrado.

La decisión se ha formalizado después de que la Mesa del Parlamento se reuniera por primera vez en la legislatura. El PP, como ganador de las elecciones del pasado 28 de mayo, se consolida como la única formación con capacidad real de formar gobierno, aunque para ello depende de manera indispensable del apoyo de Vox.

La negociación entre pp y vox, clave para la investidura de azcón

A pesar de la propuesta oficial, la presidenta del Parlamento ha decidido no fijar todavía una fecha para el debate de investidura. Navarro ha explicado que su intención es dar más margen a los partidos para que puedan cerrar un acuerdo de gobernabilidad que garantice los apoyos necesarios para que Azcón sea investido presidente.

Vamos a respetar la voluntad negociadora de las fuerzas políticas" María Navarro Presidenta de las Cortes de Aragón

En sus propias palabras, la decisión busca "respetar la voluntad negociadora de las fuerzas políticas", por lo que la fecha se fijará "en un momento posterior". La presidenta de las Cortes ha sido clara al respecto y ha afirmado que solo convocará la sesión cuando tenga la certeza de que existen los votos suficientes.

COPE María Navarro, presidenta de las Cortes, durante una entrevista en los estudios de COPE Zaragoza.

El mensaje para los negociadores es nítido, tal y como ha expresado Navarro: "Cuando a mí me comuniquen que ya hay apoyos suficientes, convocaré el Pleno de investidura", insistiendo en la necesidad de "ser respetuosos con las negociaciones" que siguen abiertas entre populares y la formación de ultraderecha.

La mayoría parlamentaria que necesita Azcón

El escenario parlamentario en Aragón es claro. El PP obtuvo 26 escaños en las últimas elecciones, mientras que Vox consiguió 14. La suma de ambos alcanza los 40 diputados, superando holgadamente la mayoría parlamentaria, que se sitúa en los 34 escaños. Este es el único pacto posible que garantiza la gobernabilidad y la estabilidad en la comunidad.

El plazo máximo para que Aragón tenga un nuevo presidente se extiende hasta el próximo 3 de mayo. En este sentido, Navarro ha expresado su confianza en que el acuerdo llegue antes de esa fecha: "Esperemos que en el plazo, antes del 3 de mayo, tengamos ya ese Pleno de investidura para proclamar al futuro presidente del Gobierno de Aragón".

La propuesta de Azcón llega tras la ronda de entrevistas que la presidenta del Parlamento mantuvo la semana pasada con todos los partidos políticos con representación. Navarro ha querido agradecer a todos "la cordialidad con que se mantuvieron todas las reuniones" y ha destacado "su disposición por hacer esa ronda de consultas lo más respetuosa y cordial posible".