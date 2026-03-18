Pronisa vuelve a los orígenes y presenta un cuadro como cartel de su marcha por la discapacidad

Pronisa vuelve a los orígenes; la asociación ha presentado un cuadro del artista abulense, Paco Sanchidrián, que será el cartel de la marcha por la discapacidad de este año.

Pronisa regresa al estilo vintage de los primeros carteles de finales de los 80 y para esta edición la imagen será un cuadro pintado por el artista abulense Paco Sanchidríán en el que se puede ver una familia con diferentes discapacidades en el Lienzo de La Muralla... tal y como explicaba el pintor en un encuentro con la prensa abuelense.

Paco Sanchidrián Cuadro Pronisa Ávila

Paco Sanchidrián, autor del cartel, ha revelado: “Cuando Pronisa contactó conmigo para proponerme esta colaboración, la idea de volver a los orígenes de sus primeros carteles rápidamente me sedujo ya que de alguna manera esta colaboración suponía salir de mi zona de confort y volver a explorar los códigos de la pintura realista. El cartel es un acrílico sobre lienzo que reposa sobre tablero para ganar consistencia, y en él trato de dar protagonismo a todos los miembros de una familia y de nuestra sociedad, en línea con ese espíritu de encuentro familiar y de amigos que está tan asociado a la Marcha”.

marcha pronisa

Recordamos que este año la marcha de Pronisa se celebrará el 17 de mayo y que el año pasado participaron más de 1.000 personas.

Con la presentación del cartel de la 39 edición, PRONISA Plena Inclusión Ávila avanza en los preparativos de su Marcha 2026, que volverá a postularse como una cita social y familiar para que todos en comunidad podamos andar en favor de la discapacidad y por un mundo mejor y más justo y más libre para todos.

Pronisa cuenta con 400 socios, 250 trabajadores en plantilla y ha realizado más de 1.200 atenciones el año pasado, como ha explicado Jaime Rodríguez es el director gerente de Pronisa Plena Inclusión:

00:00 Volumen Descargar COPE Ávila Jaime Rodríguez, director gerente de Pronisa

Por cierto, como es habitual, la marcha Pronisa por la discapacidad tiene un precio de participación voluntaria y todo lo destinado va a las actividades de la asociación.

Ya están abiertas las inscripciones en formato digital para que todos los participantes podrán apuntarse cómodamente desde sus dispositivos electrónicos rellenando el siguiente formulario: https://forms.gle/e48XkNYyiGNVPsc88