El 'gas de la risa' deja de hacer gracia: Guttmann alerta de sus graves secuelas neurológicas

El Hospital de Neurorrehabilitación Guttmann ha lanzado una seria advertencia sobre el riesgo neurológico severo que conlleva el consumo de óxido nitroso, conocido popularmente como 'gas de la risa'. La popularidad de esta sustancia entre los jóvenes se ha disparado debido a su bajo coste, fácil acceso y, sobre todo, al gran desconocimiento sobre sus peligrosos efectos secundarios, según afirma el centro. Prueba de ello es que, entre 2020 y 2025, un total de seis jóvenes han tenido que ser ingresados en Guttmann con secuelas neurológicas graves como consecuencia directa de su consumo.

Lesiones medulares graves e irreversibles

Los profesionales sanitarios han alertado de que una exposición habitual a este gas puede causar lesiones graves e irreversibles. La doctora Margarita Vallès, médica rehabilitadora en Guttmann, explica que existe una falsa percepción social de seguridad en torno a esta droga. Sin embargo, la realidad es que su uso continuado "puede causar lesiones neurológicas graves e irreversibles porque interfiere en el metabolismo de la vitamina B12", un componente esencial para múltiples procesos celulares. Esta interferencia puede provocar la pérdida de mielina, la capa que recubre las neuronas y que es fundamental para la correcta transmisión de los impulsos nerviosos, afectando especialmente a la médula espinal, pero también a los nervios periféricos y al cerebro.

Su consumo habitual puede causar lesiones neurológicas graves e irreversibles"

Los seis pacientes tratados en el hospital Guttmann eran cinco hombres y una mujer con edades comprendidas entre los 19 y los 25 años. Todos ellos requirieron ingresos de entre uno y tres meses para su tratamiento y rehabilitación. El cuadro clínico que presentaban era severo: todos sufrían tetraparesia o paraparesia, es decir, debilidad muscular en las cuatro extremidades o solo en las piernas, respectivamente. Además, cinco de ellos mostraban hipopalestesia (pérdida de la capacidad de percibir vibraciones) y dos presentaban hipoestesia (disminución de la sensibilidad al tacto). En algunos de los casos, estos síntomas se traducían en serias dificultades para caminar, llegando a necesitar el uso de una silla de ruedas para poder desplazarse.

CANVA ¿El gas de la risa genera adicción?

Un consumo de hasta 200 'globos' al día

Uno de los casos más extremos fue descrito por la propia doctora Vallès en un artículo publicado en la 'Revista Neurología' en 2021. Se trataba de un joven de 22 años que sufría una degeneración medular subaguda como consecuencia del uso prolongado de esta sustancia. El paciente había comenzado a consumir 'gas de la risa' de forma esporádica dos años antes, pero en los últimos ocho meses su consumo se había vuelto diario, llegando a inhalar hasta 200 'globos' al día.

El psicólogo del centro, Joan Saurí, ha añadido que el perfil de estos pacientes suele corresponder a personas sin rutinas ni hábitos establecidos, a menudo con situaciones familiares complicadas, que recurren a esta droga "como vía de escapamiento". Saurí también explica que es común que este consumo vaya acompañado de un uso excesivo de alcohol o de trastornos de ansiedad preexistentes. Esta combinación a menudo lleva a los afectados a descuidar su alimentación, un patrón similar al que se observa en otras adicciones como el alcoholismo.

Como vía de escapamiento"

Aunque en general se necesita un uso continuado para que aparezcan los efectos patológicos, los profesionales advierten de que el riesgo es mayor en ciertos grupos. En las personas mayores de 40 años y en aquellas con niveles bajos de vitamina B12 preexistentes, los daños pueden manifestarse mucho antes. La doctora Vallès señala que el pronóstico es variable: a veces la persona se recupera totalmente, pero en otras ocasiones "quedan secuelas a largo plazo". En el caso de los seis pacientes de Guttmann, solo uno logró una recuperación completa, mientras que los demás mantuvieron déficits persistentes, aunque sí mostraron una mejoría en su nivel funcional tras la rehabilitación.

Riesgos añadidos y dificultad diagnóstica

Al funcionar como un anestésico disociativo, el 'gas de la risa' puede provocar también alucinaciones, vocalización incontrolada, alteraciones de la percepción, desorientación espacial y temporal y una reducción de la sensibilidad al dolor. Son frecuentes las quemaduras en la boca y las vías respiratorias al inhalarlo directamente de los cartuchos helados, así como los accidentes traumáticos. La droga altera la percepción y la coordinación, lo que aumenta significativamente el riesgo de sufrir caídas o accidentes de tráfico. A esto se suma que los casos no siempre son identificados correctamente en los hospitales de origen, ya que los síntomas neurológicos pueden quedar camuflados y ser diagnosticados erróneamente como otra afección.

La preocupación de los expertos se ve respaldada por las cifras oficiales. Según el último informe 'ESTUDES' publicado por el Departament de Salut, el óxido nitroso ya es la droga más consumida dentro de la categoría de 'Nuevas Sustancias Psicoactivas'. Los datos revelan que un 1,6% de los estudiantes de entre 14 y 18 años admitieron haberlo consumido durante el año 2025, una cifra que evidencia la creciente popularidad de esta peligrosa sustancia entre los más jóvenes.