Deterioro en baños, patios y accesos con riesgo para los usuarios por falta de mantenimiento: PSOE Collado Villalba denuncia el estado de los colegios

Las imágenes, según el PSOE, hablan por sí solas del estado de abandono de los colegios visitados

El PSOE de Collado Villalba ha denunciado múltiples desperfectos en los colegios públicos achacables a "años de dejadez" y "falta de mantenimiento" por parte del Ayuntamiento.

Conocedores de las quejas de la comunidad educativa, los socialistas han realizado visitas por algunos de los centros educativos y han recogido en imágenes los numerosos daños que presentan. "Destapan una realidad estremecedora: problemas de climatización, baños en mal estado, humedades, pavimentos y patios deteriorados, cierres parciales de espacios, falta de personal de limpieza, riesgos evitables y, en definitiva, una sensación de abandono que golpea especialmente a los niños y niñas de Collado Villalba", aseguran.

Las fotografías que muestran el mal estado de las instalaciones, según PSOE, "abren la puerta a cuestionar qué está ocurriendo en el Ayuntamiento con respecto al mantenimiento de los colegios, ya que somos conocedores de que los propios centros llevan mucho tiempo solicitando mejoras a la Concejalía de Educación, pero no suceden nunca", apunta su portavoz, Andrés Villa.

“Llevamos meses preguntando en el Pleno por qué la concejala de Educación es incapaz de convocar el Consejo Escolar Municipal para poder hacerles llegar todas estas quejas, pero estamos empezando a pensar que no se trata sólo de desinterés sino de pura incapacidad”, lamenta Villa.

Así las cosas, el PSOE ha anunciado la presentación de una moción al Pleno ordinario de marzo para pedir al equipo de Gobierno que se reconozca como prioritario el mantenimiento integral de los centros educativos públicos como condición esencial para garantizar una educación pública de calidad.

Para ello, planteará la elaboración de un Plan Municipal de Mantenimiento Preventivo y Correctivo que incluya una auditoría técnica inicial de los colegios, un inventario y priorización de incidencias, una programación anual y plurianual de actuaciones y un calendario con estimación económica, entre otras medidas.

Asimismo, solicitará la convocatoria regular del Consejo Escolar Municipal y una dotación presupuestaria suficiente, estable y ejecutable, junto con el refuerzo de los medios humanos y materiales, para asegurar un mantenimiento de los colegios planificado y no dependiente de la improvisación.