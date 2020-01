Javier Coronilla, un gaditano en Star Wars

Javier Coronilla se ha curtido una carrera en el mundo del cine que le ha llevado incluso a participar en la última entrega de La Guerra de las Galaxias.

Natural de San Fernando, donde sigue residiendo a pesar de sus viajes por todo el mundo, Coronilla es diseñador de animatrónica, es decir el encargado del departamento de criaturas de crear una robótica para convertir algo inanimado en algo con vida.

"Yo creo actores que transmitan sensaciones y emociones", reconoce el diseñador. Sus pinitos estuvieron estudiando mecánica en la Universidad de Cádiz, la cuál "no acabé. Me fui a Madrid a trabajar en efectos especiales en el mundo de la publicidad. Siempre tuve claro lo que había que hacer y para lograr algo grande sabía que tenía que desarrollar una carrera y por eso me fui a Londres".

Con el tiempo y trabajando en pequeños proyectos, Coronilla ha acabado trabajando codo con codo con George Lucas, y en otras peliqulas como 'Un Monstruo viene a verme' de Juan Antonio Bayona.

"Yo he movido personajes como Yoda. Para mi es una enorme satisfacción porque al final creas un actor que participa en una película en la que tiene sus diálogos. Es un trabajo enorme", reconoce Coronilla en COPE.