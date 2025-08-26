Fallados los premios de la II Edición “Toros en El Puerto” temporada taurina 2025
El jurado, que en su segunda edición consolida unos galardones llamados a prestigiar la Plaza Real, reconoce a Morante de la Puebla, José María Manzanares, Aarón Palacios, Mariano Benítez, Francisco Javier Amores Morales, el toro ‘Encendido’ de Núñez del Cuvillo y concede una mención especial al portuense Daniel Crespo
Una vez concluidos los festejos de abono de la Feria Taurina de El Puerto de Santa María 2025, el pasado martes 19 de agosto se reunió el jurado de la II Edición de los Premios Taurinos Toros en El Puerto en El Faro, restaurante portuense con Fernando Córdoba a la cabeza y una de las empresas patrocinadoras de estos galardones que celebran este año su segunda convocatoria. En dicho encuentro se procedió al fallo y anuncio de los triunfadores de la recién concluida feria taurina del verano portuense.
Estos premios, creados en 2024 por la empresa portuense EVENTIC, nacieron con el objetivo de otorgar mayor prestigio a la Real Plaza de Toros de la ciudad y, al mismo tiempo, promover los valores culturales de la tauromaquia, en defensa del toro bravo y de todo el sector taurino.
El jurado para esta segunda edición, ha vuelto a estar compuesto por un elenco de lujo que fusiona el mundo del toro desde distintas vertientes y distintos campos de conocimiento: el prestigioso periodista y aficionado Antonio Jiménez Martínez; el maestro José Luis Galloso (presidente del jurado); la que fue presidenta de la Plaza de Toros y actual presidenta de la Federación Andaluza de Mujeres Empresarias, Ana Alonso Lorente, la presidenta del Colegio Oficial de Veterinarios de Cádiz, Cristina Velasco (secretaria de actas) y Francisco Valle, CEO del diario 65ymas.
Tras la deliberación del jurado, a excepción del periodista Antonio Jiménez, que lo hizo de manera virtual, se procedió a levantar acta con la firma de todos los integrantes, acordando por unanimidad, conceder los siguientes premios:
Premio «Rafael Ortega» a la mejor estocada para: José María Manzanares, por la ejecutada de manera excepcional al toro de nombre «Descreído», Nº 14, negro, de 490 kilos, de la ganadería de Dña. Olga Jiménez Fernández.
Premio al mejor Novillero con Picadores para: Aarón Palacios.
Premio al mejor Picador para: Mariano Benítez de la Cuadrilla de Pablo Aguado.
Premio al mejor Torero de Plata para: Francisco Javier Amores Morales de la Cuadrilla de José Antonio Morante de la Puebla.
Premio al mejor Toro para: «Encendido», numero 23, negro mulato de 460 kilos. Ganadería de D. Joaquín Núñez del Cuvillo, lidiado en el primero de su lote por Andrés Roca Rey.
Mención especial al diestro de El Puerto, Daniel Crespo, por la magnífica actuación ejecutada al sexto toro de la tarde.
Los galardones serán de nuevo creaciones del artista jerezano y gran aficionado al mundo del toro, Cristóbal Donaire Barea “Balcris”
Los premios serán entregados durante una gala el próximo mes de enero, toda vez que la organización logre aunar las agendas de los distintos galardonados.