'Elemental, querida Gaby', conoce la última novela de Rosario Tey

"Una comedia negra romántica, adictiva, intrigante, divertida y con una visión muy ácida de la vida" dicen las críticas de 'Elemental, querida Gaby', la última obra de la escritora gaditana Rosario Tey quien ya apuntó en femenino con títulos anteriores como 'Ríndete, Carolina' y '¿Quién eres, Cristina?' en una trayectoria literaria que completan otras dos publicaciones: 'Estoy en apuros' y 'Consecuencias de un huracán'.

Autoria y obra estarán este miércoles en la Feria del Libro de San Fernando y el próximo sábado en la Feria del Libro de Cádiz. "He descubierto en la escritura mi verdadera pasión, aunque me considero en continua fase de aprendizaje" asegura esta graduada en Relaciones Laborales por la UCA, máster en Prevención de Riesgos Laborales, casada, con una hija y avezada autora cuyo consumo habitual de novela negra le inspira.

ESCRIBIR DURANTE LA PANDEMIA

En Mediodía COPE Provincia de Cádiz desvela que "esta novela ha sido la que mas trabajo me ha costado escribir, aquella en la que más empeño he puesto, me ha cogido en una etapa complicada, en plena pandemia y a mí que soy una adicta a la novela negra y venía escribiendo cosas románticas quería ahora aportar algio de thriller, de intriga, que, junto a esos toques de humor que son innatos en mí, ha dado de sí esta novela".

Aunque pareciera que el confinamiento propio de la pandemia fuera terreno fértil para la creación, Tey reconoce que "a mí me bloqueó al principio pero al final sacó lo mejor de mí". Y apareció el personaje de Gaby, "una chica muy normal, una chica con sueños, con aspiraciones, una escritora de nacimiento, le encantaría escribir un best seller, es la típica escritora que anda tras la escena perfecta, escribe thriller, y la verdad es que ha tenido un poco de mala suerte".

Personaje, obra y autora se hayarán presentes en la Feria del Libro en sus dos citas más relevantes de San Fernando y Cádiz respectivamente. Aunque aquí ya quedan presentadas. Escucha de Rosario Tey.

