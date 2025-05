Joseba Larrañaga señala el feo gesto de Fermín en el campo del Espanyol en la celebración del Barça: "Ahora se quejan"

Publicado el 16 may 2025, 01:12

Uno de los escasos momentos de celebración del FC Barcelona sobre el césped del RCDE Stadium ha quedado empañado por un gesto que ha generado polémica. Tras el gol de Fermín López en el descuento, que sellaba el 0-2 y confirmaba el título de LaLiga para el equipo de Hansi Flick, las cámaras de televisión captaron al joven centrocampista mirando hacia la grada y repitiendo una frase que no ha pasado desapercibida: “A chuparla”.

El momento, que ya circula por redes sociales y ha sido recogido por diversos medios, fue destacado por Joseba Larrañaga en El Partidazo de COPE, donde lo calificó como “absolutamente reprobable”. En conversación con Juanma Castaño, el periodista apuntó: “Por cierto, Juanma, que hablando de las celebraciones, que lo acabo de ver ahora en la tele otra vez, es absolutamente reprobable. Ahora se quejará el Barça de que no puede celebrarlo... las palabras de Fermín a la grada”. A lo que Castaño respondió confirmando: “Sí, ha dicho: ‘a chuparla’”.

EFE Los jugadores del Barcelona celebran la Liga tras ganar al Espanyol.

Larrañaga fue aún más contundente: “Ha dicho ‘a chuparla’ varias veces. Mirando a la grada con cara de loco. Pues evidentemente, ese tipo de cosas son las que luego provocan que no se pueda celebrar los títulos”.

Un título con tensión

El partido, ya condicionado desde antes del pitido inicial por el atropello masivo ocurrido en los alrededores del estadio, se disputó con alta tensión ambiental. Pese al mal momento del Espanyol, que lucha por no descender, el equipo blanquiazul plantó cara durante buena parte del derbi. Sin embargo, el tanto de Lamine Yamal en el 53 y el gol final de Fermín inclinaron la balanza del lado culé.

Tras el pitido final, se vivieron escenas contenidas en la celebración del Barcelona, conscientes del recuerdo aún vivo de lo ocurrido en 2023, cuando también se proclamaron campeones en ese mismo escenario y el césped se convirtió en un lugar de conflicto tras una invasión de campo. Esta vez, el técnico Hansi Flick pidió que la fiesta se trasladara directamente al vestuario.

EFE CORNELLÁ (BARCELONA), 15/05/2025.- Los jugadores del FC Barcelona celebran su victoria en la liga tras derrotar al RCD Espanyol a la finalización del encuentro correspondiente a la jornada 36 de LaLiga EA Sports que RCD Espanyol y FC Barcelona han disputado este jueves en el RCDE Stadium, en Cornellá de Llobregat, Barcelona. EFE/Alejandro García

Pero antes de ese repliegue, Fermín López tuvo tiempo de “dedicar” su gol a la afición local. Un gesto innecesario en un clima ya tenso, que algunos consideran que pudo provocar enfrentamientos si no se hubiera gestionado con rapidez. En declaraciones posteriores a Movistar, el propio Fermín intentó justificar su actitud: “Entiendo que con lo que pasó la otra vez es normal, pero no hacemos daño a nadie. Estamos celebrando nuestra Liga y no hemos faltado al respeto a nadie. Da la casualidad de que es aquí”.

Críticas y consecuencias

Las palabras de Larrañaga resumen una sensación compartida por parte del periodismo deportivo: este tipo de actitudes no ayudan a rebajar la tensión en los campos y contribuyen a crear un ambiente hostil entre aficiones. “Ese tipo de cosas son las que luego provocan que no se pueda celebrar los títulos”, insistió el periodista de COPE.

El gesto de Fermín López ha abierto un nuevo debate sobre los límites de la celebración en el fútbol profesional. ¿Dónde termina la euforia y dónde comienza la provocación? En tiempos donde se apela constantemente a la deportividad, gestos como este contrastan con el discurso oficial de respeto. El fútbol, más allá del resultado, sigue siendo un escenario donde cada gesto cuenta. Y este, por muy eufórico que fuera el momento, ha sido señalado .