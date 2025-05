La conversación de Budimir con un árbitro por las revisiones del VAR: "Quizás porque soy alto me dicen que el contacto no es suficiente"

Publicado el 16 may 2025, 01:13 - Actualizado 16 may 2025, 01:50

Juanma Castaño charló este jueves con el que, a su juicio, es "uno de los jugadores de LaLiga". Ante Budimir lleva 20 goles a falta de dos partidos para que concluya la temporada para Osasuna y es el tercer máximo goleador de LaLiga.

El delantero atendió la llamada de El Partidazo de COPE el día en que Osasuna ganó por 2-0 al Atlético de Madrid (Budimir marcó el 2-0) y dio un paso adelante para tratar de terminar la temporada en puestos de competición europea.

Budimir no tuvo problema en recordar el día en que logró el récord de goles en la historia de Osasuna, que celebró invitando a 120 compañeros del club a una comida: "Todos los trabajadores de Osasuna tenían su parte en el logro: desde quien me abre la puerta en Tajonar hasta mis compañeros y entrenadores". Sobre el costo de la comida, "mejor no hablo", bromeó aunque dejó claro que negoció bien el precio.

El delantero de Osasuna es uno de los jugadores que más penaltis sufre de LaLiga. Sabe perfectamente lo que es que un árbitro le pite penalti a favor y después el VAR lo anule. Es algo que no se explica, pero que intuye, por lo que habló con un árbitro, que el físico tiene que ver en la apreciación del árbitro cuando lo revisa en la pantalla a pie de campo: "He sufrido muchos penaltis este año. No sé por qué hay esa perfección cuando choco o hay contacto, quizás por ser alto, y parece que nunca es suficiente. Tuve una conversación con un árbitro en el partido contra la Real Sociedad, donde me pitan penalti y el VAR lo anula, y me dijeron como que el contacto no era suficiente", explicó.

CORDONPRESS Ante Budimir, en un momento del partido entre Osasuna y Atlético de Madrid

La otra noticia que salpica la actualidad de Osasuna es el anuncio de la no continuidad del entrenador, Vicente Moreno, cuando acabe la temporada: "Ayer antes del entrenamiento nos lo dijo. No me lo esperaba". Budimir se reservó su opinión al respecto y por prudencia: "Tengo mi opinión, que se queda para mí. Para mí, que podamos entrar en Europa es más importante que todo".

A falta de dos jornadas, Osasuna es noveno con 48 puntos, empatado con el Rayo (8º) en puntuación. Al equipo navarro le queda recibir al Espanyol (domingo 18 a las 19h) y viajar a Vitoria para jugar en Mendizorroza frente al Alavés.