Los agustinos de Cádiz, ante el nuevo Papa León XIV: "Ha sido una auténtica sorpresa, no lo esperábamos"

Cádiz - Publicado el 09 may 2025, 14:03 - Actualizado 09 may 2025, 21:36

"Una auténtica sorpresa". Así han acogido en la orden de los agustinos de Cádiz la elección del nuevo papa, León XIV. Un misionero pero también un agustino. Por ello la cita obligada en la capital gaditana está en la Parroquía de San Agustín, donde el padre Marcos Peña, prior de la orden en Cádiz, no oculta su satisfacción ante la elección de un hombre que conoce desde hace años.

El padre Marcos Peña forma parte de la comunidad agustina en Cádiz desde el año 2014 y además tuvo la oportunidad de conocer personalmente al Papa cuando este era Prior General de la Orden. Sobre la elección del Papa explica cómo lo ha recibido. «Yo, personalmente, con sorpresa. Precisamente el día anterior, por la noche, comentando con el padre Julián de la comunidad, le decía suena a Robert Prevost como elegible, como papable pero creo que no va a salir, porque el Papa Francisco era ya religioso. Dos religiosos seguidos, dos papas religiosos seguidos, a mí me extraña.... Bueno, pues me he equivocado totalmente«.

El padre Marcos asegura que se siente emocionado pero a la vez pues muestra preocupación. «Claro está, esa alegría y el gozo... He recibido cantidad de felicitaciones anoche, esta mañana también, que no tengo tiempo para responder a todo. Y por otra parte, pensando en él, con un poco de pena por los problemas, las dificultades que tiene que afrontar. Porque yo lo que veo es una persona, eso, lo que he dicho en la misa, es sencilla, cercana, humilde, en definitiva, entre comillas, frágil. No es para nada prepotente nada. Y en ese sentido puedo pensar en el presidente de Estados Unidos. Pues bueno, no, es todo lo contrario«.

En ese sentido, afirma el padre Marcos que «León XIV además, al haber estado tanto tiempo destinado en misiones es totalmente distinto. Una persona que va a misiones tiene que hacerse uno más de ellos, de las personas que están ahí, de ese país. Y son personas sencillas, muy sencillas. Y de hecho, fijándome ayer en este discurso, que preparó un poco, es la primera vez que veo que un Papa haya dado un discurso el primer día, pues él estaba emocionado, casi a punto de llorar. Y que tragaba saliva. Entonces, me llama la atención que sabiendo, porque claro, él conoce ya la iglesia por dentro, porque ha sido el prefecto del discaterio de los obispos, el jefe de los obispos. Ha tenido relación con todos los obispos, por eso es conocido. Porque era el que aconsejaba al Papa los obispos. Bueno, pues, a pesar de que conocía todo eso, acepta y lo que le queda por delante es mucho problema«.

Con la llegada de León XIV es inevitable preguntar si piensa que seguirá o no la línea de Francisco. El padre Marcos asegura que «no sé, a ver, la línea de Francisco sí, pero a lo mejor no tan radical. Porque el Papa Francisco ha sido sincero, ha dicho esto es así, y es verdad. Pero el decirlo de esa forma y llevarlo a cabo de esa forma ha hecho que alguna parte de la iglesia le rechazara. Entonces, claro, eso hace que en cierto sector de la iglesia, yo creo que este va a ser un poquitín menos exigente, no sé cómo decirlo, no sé la palabra exacta. Para coger, para integrar. La misma línea sucesoria de Francisco que no ha ido en contra del evangelio... Lo que pasa es que ha resaltado una parte del evangelio, la parte más social«.