Rubén Sobrino en COPE: "Si un entrenador como Cervera te quiere así, vengo nadando si hace falta"

Rubén Sobrino, uno de los dos fichajes del Cádiz en el mercado invernal, ha sido protagonista en los micrófonos de Deportes COPE. El jugador cedido por el Valencia ha repasado la actualidad y lo que ha supuesto su llegada al conjunto gaditano.

"Desde los primeros entrenamientos he intentado adaptarme al equipo. Había que hacerlo cuanto antes porque venía de otro equipo y con otro estilo", comenzaba señalando el de Daimiel.

Y agradecía el lugar de su debut como titular en el Cádiz CF. "El Camp Nou era un buen escenario para debutar como titular". Apostillando: "Me enteré dos horas antes del encuentro porque el míster no da pistas. Era una posición nueva para mí, aunque me sentí muy bien y muy cómodo. Se trataba de ayudar al equipo con mis cualidades".

Era, además, su primera alegría como cadista. «Cuando vine pasaba el Cádiz CF por la peor racha de la temporada en goles encajados y partidos perdidos. Hablábamos de eso pero no se cambiaba nada. Había que volver a ser el Cádiz que era», señalaba.

A fin de cuentas, y tal y como Sobrino recalcaba: «La psicología es lo más importante en el fútbol. Hay que estar preparados mentalmente para estar siempre al pie del cañón. Por eso el de Barcelona era un buen partido para volver a la identidad del equipo. Por ello estamos muy contentos al ver al Cádiz CF de la primera vuelta, el Cádiz CF que competía y que les costaba a los demás hacerle gol. Este empate es un punto de inflexión importante».

La jugada del penalti en el Camp Nou

En Barcelona jugó Sobrino en una demarcación nada habitual para él. «Al ser delantero y estar defendiendo todo el partido es diferente. Me tocó estar en el centro del campo para defender. Cuesta para un atacante, pero somos profesionales y hay que adaptarse. Hay que estar para lo que haga falta», puntualizaba.

Y asumía la idea de Álvaro Cervera: «Había que evitar la sangría de goles de alguna manera y retomar la buena senda. En Primera siempre hay que estar concentrado porque cualquier detalle ante cualquier equipo pasa factura. Tenemos que tener las ideas muy claras».

De una u otra manera, lo importante para Sobrino es jugar. «Hacía mucho tiempo que un entrenador no me preguntaba el lugar en que te sientes más cómodo. Si me lo hubiesen preguntado en el Valencia, hubiese dicho lo mismo. Le respondí a Cervera que estaba capacitado para jugar en el sitio que sea. Hay que ser profesional y ser un obrero del fútbol».

Al ser preguntado en lo micrófonos de 'Deportes COPE Cádiz' por el penalti cometido por Lenglet, Sobrino aseguraba: «Me anticipé a Lenglet. Fue penalti. Eso nos hizo respirar aire puro. Además Álex es un gran lanzador y estábamos tranquilos porque es un especialista».

Y puntualizaba: «Aunque por la televisión se viese diferente, el equipo intentó seguir el patrón de juego que indicó el entrenador con 1-0. Intentar que no llegara el segundo era clave. Y aprovechar alguna contra, claro. Así fue».

El Fernando Torres de Cervera

Y llegaba la hora de las comparaciones. «Que me digan Fernando Torres de andar por casa es un halago. No supone una presión. Es más si el míster te quiere así, vienes nadando si hace falta. Te da confianza», insistía.

Y continuaba el futbolista manchego: «Al decirle Mourinho se la devolví. De él siempre me han hablado bien. A él también le costó mucho llegar como entrenador hasta aquí y luchará por quedarse. Se lo merece».

En cuanto a su futuro afirmaba: «Mi idea desde que ficho por un club es destacar y triunfar allí. En Valencia no he tenido esa oportunidad y ahora esa opción me la brinda el Cádiz CF. Quiero aprovecharlo por el bien del club y para recuperar la confianza». Y añadía: «Es cesión sin opción de compra. No me cierro a nada, pero tampoco pienso en eso. Ya se verá porque me queda un año en Valencia».

También te puede interesar:

Los argumentos del TAD para anular la sanción de Cervera y el fallo del VAR en el penalti a Perea

Manolo Pérez: "Confio en la permanencia del Cádiz pero me gustaría que propusiera más en el campo"