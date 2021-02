Manolo Pérez: "Confio en la permanencia del Cádiz pero me gustaría que propusiera más en el campo"

El exjugador del Cádiz Manolo Pérez ha estado en los micrófonos de COPE Cádiz analizando el empate del conjunto gaditano en el Camp Nou y las sensaciones recuperadas del conjunto gaditano.

"La sensaciones son mejores por el punto, evidentemente. Tras el partido ante el Athletic la gente estaba muy desencantada y parecía que íbamos al Camp Nou a evitar una goleada. Luego el equipo estuvo en la línea que suele estar, jugando muy ordenado y quizás defendiendo muy atrás, según mi punto de vista. En un punto de suerte encontró un penalti que quizás es el menos pitable de toda la temporada y te llevas un punto que es genial, además algo con lo que nadie contaba. El empate vale para seguir creyendo en lo que se está haciendo pero no debe ocultar que el equipo no estuvo del todo bien", explica el exjugador amarillo.

Manolo Pérez espera que el equipo de Cervera dé algo más en el campo. "Doy por hecho que el Cádiz va a defender bien pero creo que debemos proponer algo más cuando tenemos la pelota. Todo va en función del jugador que esté en el campo. Yo prefiero a Fali como central que en el mediocentro. Hay jugadores como Álex y Perea que tienen que jugar siempre, estén bien o regular, porque técnicamente son mejores que otros jugadores. Entiendo que hay que defender bien pero también hacer cosas con el balón".

El barcelonés avala el estilo del entrenador del Cádiz gracias a sus resultados. "Álvaro Cervera está diciendo que hay que defender y correr como siempre. Lo bueno de Álvaro para bien o mal es que dices las cosas muy claras. Él sabe a lo que juega, le avalan los resultados y los éxitos de los últimos años. Al que le guste genial y el que no tendrá que aguantarse. Cervera tiene sus ideales, no se calle y lo dice, si sacas puntos con eso te tienes que callar. No hay más".

Optimismo con la permanencia

Manolo Pérez entiende que el Cádiz no es mejor tras el mercado de enero. "Lo he dicho desde el primer día, el equipo no ha mejorado tras el mercado invernal. Si es verdad que han venido jugadores para dar más competencia y frescura a los titulares pero no son jugadores que den un salto de calidad al equipo. Seguramente la situación económica del Cádiz no será la mejor pero esperaba otro tipo de jugador que finalmente no ha llegado".

El domingo el Cádiz juega ante el Real Betis. "Es un partido diferente al de Camp Nou. Antes equipos que no son de primer nivel necesitas proponer algo más. Puede ser un partido propicio para que el Cádiz cree algo más de juego y busque la oportunidad para marcar más goles. No puede defender tan atrás como hizo ante el Barcelona, quiero ver al Cádiz proponiendo algo más en el campo sobre todo ante equipos que no son de un nivel tan alto", reconoce el que fuera centrocampista cadista.

"Soy optimista con la permanencia del Cádiz igual que digo que no me gusta el juego. Eso sí, el trabajo de los jugadores y el entrenador es impresionante, eso hay que decirlo. Confio en la permanencia pero eso no quita que haya veces que cueste ver los partidos del Cádiz", concluye.

