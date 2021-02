Barcelona - Cádiz: Este equipo está muy vivo (1-1)

Más vivos que nunca. Reza así el eslogan que durante los últimos días el Cádiz CF junto a la cadena FOX y su serie 'The Walking Dead' han transmitido con varios vídeos promocionales e incluso en las propias camisetas amarillas.

Y tenían razón tanto el club como la cadena americana, este Cádiz está muy vivo. Ni cuatro derrotas consecutivas con sus respectivas goleadas han hecho que el equipo de Álvaro Cervera baje los brazos. En el escenario más complicado y en el momento más duro, el conjunto gaditano ofreció una nueva dosis de resiliencia cadista para sumar un punto de enorme valor en el Camp Nou.

Todo el partido defendiendo, aguantando, peleando y bregando para encontrar el premio en el minuto 88 con el primer penalti de la temporada transformado por Álex Fernández. Empate de honor.

Un encuentro que comenzó con el guión previsto. El Barcelona jugaba prácticamente al borde del área amarilla pero no fue hasta el minuto 30 cuando Messi encontraba el gol con un penalti claro de los amarillos. Sobrino tuvo el empate en la ocasión más clara del Cádiz pero al descanso el marcador era para los locales por la mínima.

Cervera movió el banquillo en la segunda mitad metiendo a los añorados e importantes Álex, José Mari y Choco Lozano. Luego entrarían Alejo y Jonsson. El partido seguía siendo un monólogo local mientras el Cádiz esperaba paciente su oportunidad. Mientras el marcador fuera corto, las opciones amarillas estaban intactas y así fue.

Un claro penalti de Lenglet sobre Sobrino lo transformaba Álex en el minuto 88. Un punto que premia el trabajo de un equipo inferior en calidad pero no en fe y en coraje. Fin a una mala racha con una dosis de moral importante que permite a los amarillos quedarse cuatro puntos por encima del descenso.

Cervera: "Así podemos competir"

Un punto que sabe a gloria por el rival, el escenario y por las dudas que este Cádiz venía acumulando en las últimas semanas. El empate permite volver a creer en lo que se estaba haciendo y dar una vuelta de tuerca más en la filosofía de juego de un equipo y un entrenador que se vale de este resultado para recordarlo a los presentes.

Álvaro Cervera recordaba que "veníamos siendo un equipo equivocado en los últimos partidos. Hay diferencia grande entre unos equipos y nosotros. Queríamos volver a nuestro sitio de la manera equivocada y creo que la manera es la de hoy. Llegar vivos a los útimos minutos del partido. Es difícil ver un partido así pero la única manera de jugar este partido es así porque hay mucha diferencia entre unos equipos y nosotros. De otra manera es casi imposible sacar un punto".

El técnico amarillo apuntaba que "ya era hora el primer penalti a favor", y destacando lo que significa el empate, Cervera explicaba que "nos sirve para darnos cuenta, que la mayoría lo sabemos, que el equipo juega así porque todos estamos convencidos que hay que jugar así. Si no lo hacemos hay mucha diferencia entre unos equipos y otros".

"Todos tenemos que ir mejorando y en cuanto hemos hecho algo diferente los rivales son mejores que nosotros.Cuando queremos hacer más cosas el rival es mejor y cuando lo reducimos a defender y contraatacar ahí tenemos alguna posibilidad. En cuanto lo aumentamos a más situaciones no somos buenos y eso se ha demostrado en el último mes", añadía el entrenador cadista.

Cuestionado si la mejoría amarilla fue por la motivación ante el rival de enfrente, Cervera afirmaba que "la diferencia es que contra el Barcelona o el Madrid sabemos que es la única manera de tener alguna posibilidad. Cuando vienen otros qeuipos que no tienen nombre pero son buenos pensamos que podemos tener otra posibilidad de otra manera y ahí nos equivocamos porque son mejores que nosotros. No podemos ganar los partidos por ser mejroes que el contrario, tenemos que ganarlo por hacer que ellos sean peores que nosotros. De momento no somos tan buenos como otros equipos".

