Oli analiza el comienzo de Liga del Cádiz: "El equipo tiene que volver a sus orígenes"

En este parón de selecciones, es momento para analizar con detalle y reflexionar la dinámica del Cádiz CF. El que fuera jugador y entrenador amarillo, Oli, explica cómo está viendo al conjunto gaditano en estas ocho jornadas de Liga.

"Yo creo que el equipo está aún por hacer, Álvaro Cervera está buscando el mejor once titular sabiendo que tiene jugadores con problemas físicos y futbolistas que no están en su mejor momento. Cuando tienes que hacer muchos cambios es porque todavía no está el equipo plenamente en lo físico", explica el que fuera delantero amarillo.

Oli reconoce que "el punto ante el Valencia fue muy bueno pero ante el Barcelona creo que se escaparon dos, el Cádiz pudo ganar perfectamente".

"El Cádiz debe ser una piña"

Sobre los actos de indisciplina de algunos jugadores amarillos, Oli reconoce que "no hay duda de la enorme personalidad de Álvaro Cervera y que antepone el equipo a cualquier cosa. Él manda en el vestuario y siempre ha sido así. Los futbolistas son jóvenes y pueden cometer errores, yo creo que al final todo tiene que quedar ya ahí en el partido del Valencia y nada más".

Para el ahora entrenador la clave está en "mantener la misma línea del equipo, seguir la misma dirección. El Cádiz tiene que resetearse y volver a los orígines, lo que siempre le ha dado éxito. Rearmarse y recordar por dónde han ido los tiros de la mejor versión del Cádiz".

Oli recuerda que "hay que ser una piña y estar unidos. Hay que sacar puntos donde sea", concluye.

También te puede interesar:

Conan Ledesma, el mejor del Cádiz - Valencia en 'Yo animo al Cádiz'

Así vivimos el Cádiz 0-0 Valencia en COPE Cádiz









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado