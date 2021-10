Cádiz - Valencia: Responder ante la adversidad (0-0)

Dice el dicho futbolístico que cuando no puedes ganar, lo mejor es empatar. Y en un partido con tantas bajas y un clima extraño por la indisciplina de algunos jugadores del Cádiz, el empate frente a un rival como el Valencia debe saber bien en la hinchada amarilla. Y es que el trabajo del Cádiz fue espectacular, como siempre a nivel defensivo. En ataque este equipo sigue teniendo una serie de carencias que su entrenador repite una y otra vez de cara a mejorar o competir con más armas en el campo.

Sin Choco, Andone, Sobrino, Akapo, Chust y Mauro, todos ellos en la grada por su salida nocturna tras la derrota en Vallecas, el Cádiz se plantaba ante el Valencia con un buen once titular pero un banquillo de circunstancias con más canteranos de lo habitual. De hecho, Pedro Benito y Chapela debutaron con el primer equipo jugando muchos minutos de la segunda parte.

Desde el principio el Cádiz recuperó lo que mejor sabe, su intensidad defensiva. Los amarillos peleaban y defendían a las mil maravillas frente a un Valencia que no encontraba espacios. Solo algunos disparos en la segunda mitad inquietaban a un equipo amarillo que apenas generaba juego ofensivo.

+1 Siempre es bueno sumar, y más en casa con toda nuestra afición! A por más! Vamos Cádiz???? pic.twitter.com/cyUZcnJdzd — Álex Fernández (@AlexFdez8) October 2, 2021

Cervera metía a los canteranos en el campo dando una guantá sin manos a jugadores importantes que estaban en la grada. El técnico demostraba no casarse con nadie y recordar que valores como el respeto es la primera premisa de su equipo. Buen mensaje del entrenador para los que aún no saben que en este Cádiz la lucha no se negocia.

Con la recta final del partido, el punto sabía bien a un Cádiz que salbaba los muebles ante un Valencia que no tuvo excesivas ocasiones en el Nuevo Mirandilla.

Cervera: "Hemos sobrevivido"

Álvaro Cervera salía satisfecho del empate de su equipo por las circunstancias y el derroche de un equipo que le "sorprendió" como él mismo reconoció tras el encuentro. El empate dejaba un sabor de boca más dulce por el resultado que por el juego, ya que como él mismo dejaba caer hay cosas que mejorar.

"Los que le gusta el fútbol dirán que el Valencia ha merecido ganar pero mi equipo ha estado sensacional haciendo un esfuerzo terrible. Sabíamos que teníamos que defender y luego con la pelota los problemas de siempre. Me ha sorprendido de la intensidad del equipo y no les puedo pedir nada más".

No obstante, el técnico iba a más y detalla por donde pasa la mejoría de su equipo. "Me gustaría defender con la intensidad de hoy y aún así han tenido ocasiones para marcar. Defender así lo pueden hacer muchos equipos, tenemos que hacer más con el balón. No hemos podido, ellos son mejor equipo que nosotros. Hemos hecho un ejercicio terrible por sobrevivir".

La explicación de Cervera de los ausentes

Cervera dejaba en la grada a los marchosos y se quedaba con lo puesto en un banquillo con jugadores poco habituales.

Fue claro en su explicación. «He tomado la decisión que he creido como hago siempre con los valores que siempre he tenido. Diga lo que diga tendré gente en contra o a favor, pero son mis valores. Pasó lo que pasó y nada más, yo tengo una manera de manejar las cosas».

De esta manera, el club espera que su entrenador dé carpetazo definitivo a la movida madrileña.