Iván Alejo, en COPE: "Volvería al Cádiz y cambiaría la opinión de algunos, pero estoy feliz en Chipre"

Iván Alejo habla con absoluta sinceridad. Dice lo que piensa y por eso no ha perdido la oportunidad de hacerlo en una amplia entrevista en los micrófonos de COPE Cádiz. El exjugador del Cádiz CF salió el pasado mercado de invierno del cuadro gaditano rumbo a Chipre, donde ha estado la mitad de esta temporada y donde ha firmado por tres campañas más. No obstante, reconoce que "sí, me encantaría volver algún día al Cádiz aunque ahora mismo estoy feliz en Chipre", explica.

El futbolista hace un repaso de lo que ha sido una temporada muy mala en todos los sentidos en tierras gaditanas. "Todos creíamos que Paco López era lo mejor para el club pero él no tiene culpa que muchos de nosotros, yo incluido, nos quisiéramos ir en verano porque entendíamos que habíamos cumplido un ciclo. Al final nos tuvímos que quedar porque no nos salieron equipos de Primera y eso para un entrenador no es fácil", explica.

Respecto a su salida en enero entiende que fue precipitada. "Me equivoqué en el momento. Es verdad que estaba jugando con Gaizka pero yo necesitaba cambiar de aires y me convencieron en Chipre, pero es verdad que no fue en el momento preciso", reconoce. No oculta que la temporada del Cádiz ha sido mala y que muchos jugadores no han dado el nivel. "No hemos peleado por subir y el año que vien el objetivo del club debe ser ese. Evidentemente ahora mismo hay una fractura grande pero estoy seguro que la unión con la afición se puede recuperar".

la manía de parte de la afición con alejo

El jugador ha vivido de todo con el cadismo. "Muchas veces me he equivocado yo, lo reconozco. Soy una persona de blancos o de negros. Y otras pues hay una parte de la gente que me tiene manía, pero nadie puede dudar de que lo he dado todo por el Cádiz. Algunos me acusan porque soy amigo del presidente, Manuel Vizcaíno, pero siempre he intentado lo mejor para el club y el equipo".

Sobre el futuro, Alejo pide unión. "Lo mejor para todos es ir a una pero entiendo que ahora mismo hay una desunión. Si algún día vuelvo al Cádiz la gente que no me quiere cambiará de opinión", explica