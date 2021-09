El debate: ¿Puede el Cádiz volver a ganar al FC Barcelona?

¿Es posible una nueva victoria del Cádiz ante el FC Barcelona? La temporada pasada sirvió para demostrar que en este Cádiz no hay cosas imposibles. El equipo amarillo no perdió contra el cuadro culé en ninguno de los dos partidos, tampoco lo hizo a domicilio frente al Real Madarid y fue capaz de vencer en San Mamés. Enormes gestas amarillas.

Para el partido ante el Barcelona de este jueves, el cuadro de Koeman llega en una situación muy delicada. Los amarillos afrontan el choque tras ganar al Celta de Vigo. ¿Cuáles son las posibilidades del Cádiz?

Escucha el debate en Deportes COPE Cádiz con los periodistas Jesús Mejías y Jesús Mayone sobre las opciones del conjunto cadista ante el FC Barcelona.

Cómo lo ve Cervera

El técnico cadista ve posible el triunfo pero si se dan una serie de condicionantes. "No pienso en cuánto le podemos ganar al Barcelona, no lo pienso pero si creo que cualquier partido lo podemos ganar. El partido tiene que ir en los plazos que queremos, que no se adelanten pronto y que se den una serie de circunstancias para poder ganarlo. Si el rival tiene más llegadas que tú es muy complicado. Se tienen que dar una serie de cosas para que podamos ganar el partido".

Cervera entiende que este rival tiene menos calidad que otro años pero igualmente o más peligroso. "Es un Barça más peligroso porque es más directo y tiene calidad en los jugadores. Se complican menos la vida, cuando el equipo necesita 30 toques para llegar al área pueden pasar cosas. Para nosotros sigue siendo igual de peligroso con algo menos de calidad pero son menos previsibles y eso te hace tener problemas para defenderles bien. No están bien pero si hablaramos de un Barcelona – Atlético pues vale, pero es ante el Cádiz y nosotros seguimos teniendo las mismas dificultades y problemas que ante cualquier equipo".

Ahondando más en el estilo del Barcelona, Cervera cree que se parecerá más al de siempre que a lo que se vio ante el Granada. "No juegan a tirar 50 centros, el otro día el partido les obligó a ello. A lo mejor no tienen tanto desequilibrio como antes pero llegan por fuera".

También te puede interesar:

José María Minguella: de descubrir a Messi, a unir a Mágico y Maradona

Sigue en directo el Cádiz - FC Barcelona en COPE Cádiz