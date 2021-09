Hablar de José María Minguella es hacerlo de toda una institución en el FC Barcelona. Agente de jugadores, entrenador y sin duda una de las opiniones más importantes para hablar del club culé. El hombre que firmó a Leo Messi en una servilleta de papel para que el argentino hiciera historia en el conjunto culé, y el que muchos años antes descubrió a un jugador de solo 15 años llamado Diego Armando Maradona.

"Guardo muchos recuerdos de Cádiz y de su Trofeo Carranza con grandes jugadores brasileños. Me acuerdo mucho de Manuel Irigoyen que era un hombre muy simpático y con el que tenía muy buena relación. Era otro fútbol", explica Minguella en los micrófonos de Deportes COPE, que no olvida "aquel 4-0 al Barça de Cruyff que nos hizo mucho daño. El Cádiz siempre ha sido un club simpático pero sobre todo un club que ha dado siempre mucha guerra".

Minguella, el hombre que unió a Mágico y Maradona

Minguella unió a Maradona y Mágico en el FC Barcelona. "Estaba Menoti de entrenador y conseguimos que Mágico viniera a una pretemporada en Estados Unidos. Se había contratado un torneo en Nueva York y recuerdo que me encargo de pedir que nos dejasen que viajásen tanto Mágico González como Mario Husillos, que por entonces estaba en el Málaga. Viajamos hasta Nueva York y el primer día que entrenamos allí, Diego Maradona me dijo: 'Mágico es mejor que yo'. Fue algo sorprendente porque Maradona no se esperaba un jugador de tanta calidad como el salvadoreño. Finalmente no se puedo quedar en el Barcelona porque por entonces solo se admitían dos extranjeros".

Uno de los peores Barça de la historia

Volviendo al presente, José María Minguella tiene claro que el Barcelona actual vive "uno de los peores momentos de su historia. Hemos estado un periodo de tiempo en el que en 14 años no ganamos una Liga. Ahora sin Messi y con la situación económica del club la verdad es que el momento es muy delicado. Con la camiseta no se gana nada, son los jugadores los que tienen que dar el paso adelante".

Minguella da muchas posibilidades al Cádiz. "El Cádiz ha conseguido resultados sorprendentes porque tiene un entrenador que sabe a lo que juega. Sabe lo que debe hacer en cada momento y que sus jugadores tienen siempre presentes lo qué hacer en cada momento. No descarto nada porque además el Barcelona llega muy presionado al partido por muchos motivos".

Sobre la permanencia, Minguella cree que "La Liga se ha igualado mucho, creo que a peor porque muchos equipos han perdido nivel adquisitivo. Ahora la Liga es la quinta en inversiones, cuando siempre ha sido la primera o la segunda. Veo mucha igualdad y va a estar más que nunca la permanencia peleada", concluye.

También te puede interesar:

Sigue en directo el Cádiz - FC Barcelona en COPE Cádiz









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado