Cervera, en COPE: "Todo lo bueno que me ha dado el fútbol ha sido en Cádiz y eso es impagable"

Álvaro Cervera, uno de los grandes artífices del ascenso del Cádiz CF a Primera División, ha sido protagonista en Deportes COPE Cádiz.

El técnico explica cómo ha sido la temporada. "Había cosas que íbamos a perder tras el confinamiento y pensaba que los grandes equipos con grandes jugadores que deciden partidos iban a ser los que iban a ganar más partidos y pensé que nos iba a costar más. De alguna manera ha sido así pero finalmente no ha sido determinante porque equipos muy buenos han cometido muchos errores. Hemos ascendido desde el primer partido de Liga donde empezamos a ganar puntos", reconoce el entrenador.

Si yo tuviese que resumir y escribir cual ha sido la clave seguramente me iria al principio de temporada. Eramos un equipo y un club con muchas dudas, sobre el entrenador, los jugadores y el modelo. Hubo un momento en el que nos sentamos cuerpo técnico y jugadores y decidimos tomar un camino todos juntos, acertado o equivocado eso ya se vería, pero tomamos ese camino que luego vimos que era el correcto. Nos salió bien y mucha gente que dudaba se agarró y así hemos seguido".

El técnico explica que "la gran diferencia respecto a otros años es que hemos tenido más plantilla y ha aparecido la figura de algún jugador que ha decidido partidos. Hemos jugado a lo mismo que otras temporadas sabiendo que hay jugadores que les ha costado mucho adaptarse pero hemos encontrado jugadores que nos han dado ese plus".

"Después de la primera vuelta vi que teníamos que ascender"

Cervera destaca que "tras el final de la primera vuelta no podíamos engañar a la gente y sabía que teníamos que pelear por el ascenso porque la primera vuelta había sido extraordinaria".

"Soy de los que se emociona mucho con las cosas que me pasan. En el fútbol te pasan cosas buenas o malas pero que lo bueno que me ha pasado haya sido en Cádiz es impagable. Eso no se olvida", apunta el míster.

El Cádiz CF ha sufrido una evolución con el técnico al frente. "El club es totalmente diferente y es algo que de lo que yo me siento partícipe. Hemso cambiado la imagen externa e interna de este club".

Su renovación

Uno de los temas de la temporada ha sido la renovación de Cervera. "Ha sido un tema triste y mal llevado. Se han dicho muchas cosas, yo incluido, y no se tendría que haber dicho. Se tardó mucho en afrontarla".

El técnico expica que "el Cádiz es una familia es así, hemos hecho una familia que vive en una casa y no queremos que gente de la familia viva en la casa de al lado".

El proyecto en Primera

Cervera explica cómo puede ser el proyecto en la máximca categoría. "La Primera División son diez pasos más que la Segunda. Tenemos que analizarlo todo muy bien. Soy de los que piensa que los que suben al equipo debería haber una ley que esos jugadores continuaran la próxima temporada. Si queremos ir con la idea de que con lo que tenemos podemos conseguirlo nos podemos equivocar, yo el primero, tenemos que cambiar y hacer cosas sabiendo que tenemos una idea y un modelo que hay que seguir".

"Negredo y Augusto son dos jugadores importantes en el fútbol pero sabiendo que tienen una edad y que no podemos basar el proyecto en jugadores con tantos partidos. Eso es lo que hay que hacer, apoyarnos en estos jugadores pero con una base de futbolistas que tienen que aguantar una temporada muy larga", explica el técnico.

También te puede interesar:

Vizcaíno: "En Primera iremos a ganar a todos los campos"

José María González: “El ascenso del Cádiz es una gran alegría y una magnífica noticia para la ciudad”