Alberto y Pedro Benito, padre e hijo y un futuro prometedor en el Cádiz: "Hemos cumplido un sueño"

Alberto Benito fue jugador y director deportivo de un Cádiz al que logró sacar del pozo de la Segunda B a comienzos de este milenio. Ahora trabajando para el Real Betis, él y su familila están en una nube tras el debut de su hijo, Pedro Benito, en el primer equipo del Cádiz CF en el partido ante el Valencia.

El padre habla del hijo en los micrófonos de Deportes COPE Cádiz. "Dicen que la gente tiene sueños y que canteramos como mi hijo o Chapela, que también debutó, lo cumplan es algo maravilloso. Pedro es gaditano y aunque llevaba tiempo sin vivir en Cádiz es un orgullo enorme el hecho de poder debutar con el equipo del que es un fanático. No ha sido fácil para él viajar tanto y estar cambiando de residencia por el trabajo de su padre y que ahora consiga estar en el Cádiz es algo increíble y emocionante", explica Alberto Benito.

Pedro es gaditano y cadista desde nacimiento. Fue así por la etapa de Alberto jugando de amarillo. Lo crió en torno al Cádiz CF y así ha ido creciendo, amando el amarillo y azul. "Cuando yo jugaba en el Cádiz en Segunda B y luego como director deportivo que logramos ascender a Segunda, todo eso lo vivía Pedro conmigo. Estaba muchas veces incluso en el vestuario con jugadores como Oli o Armando. Siempre iba conmigo a los entrenamientos pero cuando yo fui director deportivo él seguía yendo y acompañando al equipo. Recuerdo además que Lucas Lobos era su ídolo por entonces. Luego me fui a Almería y él seguía diciendo que su equipo era el Cádiz. El otro día me decía que se sentía en casa tras doce años sin vivir en tierras gaditanas".

¿Qué paso tras el partido ante el Valencia? "Le estaba esperando con el coche en la esquina del estadio y lo primero que hicimos fue darnos un abrazo de un minuto sin soltar una palabra. El abrazo no fue de más tiempo porque le pidieron una foto, fue algo muy emotivo", explica Benito.

El destino quería que padre e hijo se encontraran en el Nuevo Mirandilla. "Las cosas de la vida. Llevaba tiempo sin ir a Carranza y casualidades me encargaron el informe del Cádiz - Valencia para el Real Betis, el club en el que trabajo. Yo tenía que ir al partido y poco antes mi hijo me decía que iba a entrenar con el primer equipo y entendí que alguna opción podía tener de debutar y así fue. Siempre ha tenido muy claro su objetivo y lo que quiere hacer".

"El Cádiz no debe salir de su línea"

La emoción se multiplica cuando Pedro Benito ve que va a entrar en el campo sustituyendo a Álvaro Negredo. "Hay que recordar que nosotros le fichamos para el Almería y desde entonces mi hijo ya le conoce. Pedro tiene fotos con Negredo de su etapa allí y era otro de los ídolos de mi hijo, así que imagina lo que supone para él entrenar cerca o sustituirlo como sucedió".

Un jugador, Pedro Benito, que puede venir al estilo de Álvaro Cervera. "Yo creo que sí. Muchos me dicen que no es hijo mio porque no tiene nada que ver a cómo yo jugaba", explica entre risas. "Yo con Cervera no jugaría ni los amistosos. Mi hijo es competitivo, tiene mucha pelea y corre, yo creo que le puede encajar el perfil".

Benito desvela que su hijo "vive como un profesional desde los once años. Se cuida, trabaja, entrena y tiene muy claro que hay que pelear para conseguir cosas en la vida". Y a todo eso hay que unir lo mediático de un jugador que destaca una barbaridad en redes sociales. "Me dí cuenta durante el confinamiento. Cuando salimos a la calle que acabó todo no paraban de pedirle fotos a él y a mi no por Cádiz. A ver que yo sé que hace mucho que jugué en el Cádiz pero fue alucinante como lo conocen en redes sociales". Y es que Pedro Benito tiene más de un millón de seguidores en internet, casi nada.

De la marcha del Cádiz en la temporada, Alberto Benito recuerda que "lo importante es que el equipo se mantenga unido y que la línea siga siendo lo mismo. Hay grandes equipos y jugadores en Primera División y el Cádiz sabe que si se sale de esa línea lo va a tener difícil. Puntuar es muy complicado y estoy seguro que no va a dar por perdido ningún partido. Cervera es el mejor entrenador para seguir el camino de la permanencia porque le ha inculcado una mentalidad competitiva al equipo", concluye.

