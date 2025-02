La previa de COPE, con Fali Pastrana: "Los periodistas no deberían hacer quinielas"

El día de los Pastrana. Así se puede titular esta priemra semifinal del COAC 2025 en el que coincidirán en la misma sesión Fali Pastrana con su coro Los guardianes del Dios Momo y la comparsa El corazón de Cádiz de los hijos del propio corista.

Aunque no estaba en muchas quinielas que el coro se colara en semifinales, Pastrana no se muerde la lengua y recuerda que su agrupación está por méritos propios en las semifinales del COAC 2025.

Al respecto, la veteranía del autor no quita para que sea precavido en sus palabras, todo lo contrario. Dice lo que no le gusta con pelos y señales. "Los periodistas no deberían hacer quinielas", reconoce en el micrófono de COPE en la previa de la primera semifinal.

El autor analiza la situación del coro explicando que no le gusta la deriva que está llevando la modalidad. "Yo no sé hacer musicales como hacen otros. Yo sé hacer esto y es mi coro para este concurso. A los coristas les está perdiendo la calle", ha destacado el autor con una dura crítica a sus compañeros de modalidad.

COPE cuenta el Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz 2025 todos los días desde las 19:30 horas en cope.es/cadiz y en la APP de COPE (emisora Cádiz).