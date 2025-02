El homenaje de Jesús Bienvenido a Manolo Santander en el repertorio de Las ratas: "Es algo maravilloso"

Las ratas está siendo una de las agrupaciones más aclamadas por el público en este Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz 2025. La comparsa de Jesús Bienvenido está siendo una de las claras aspirantes a llevarse el primer premio en la Gran Final del próximo 28 de febrero, Día de Andalucía.

Sin duda una agrupación redonda en todos los sentidos que tiene, no obstante, una parte de su repertorio que ha sido y está siendo lo más repetido desde que se estrenara la obra hace unas semanas. La presentación de la comparsa con el 'somos la ratas, ra-ta-ta-ta ra-ta ta-ta, somos las ra-ta ra-ta ra-ta'. Ese fragmento de la presentación ha dado para que alguna que otra agrupación haya hecho algún cuplé o le haya dado para alguna parte de sus respectivos repertorios.

Sin embargo, ese soniquiete, ese fragmento de la presentación de la comparsa de Bienvenido no es más que un recuerdo o un homenaje a otro gran carnavalero como Manolo Santander. "Me cogió en el ensayo y me enseñó la presentación. Cuando llegó a esa parte me miró, me guiñó el ojo y me dijo que qué me parecía", reconocía en el micrófono de COPE el propio Manolín Santander, hijo del célebre chirigotero y uno de los guitarras de Las ratas.

Y es que a nadie se le escapa que esos versos de la presentación de Jesús Bienvenido recuerdan mucho al ra-ta-ta-ta de La familia pepperoni de Manolo Santander. La referencia más clara está en el Me han dicho que el amarillo cuando se ve más claramente la referencia de Bienvenido al pasodoble del chirigotero del año 1998.