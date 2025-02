El Jurado de COPE, un 90% de coincidencia con el oficial del COAC 2025

Un año más la fiabilidad de El Jurado de COPE sigue dejando una nota muy alta en comparativa con las decisiones que toma el jurado oficial del COAC. Y es que si en los últimos años ese nivel de coincidencia entre un jurado y otro ha rondado el 90%, en esta ocasión no ha sido menos tras el primer fallo del jurado en la fase clasificatoria.

De las 52 agrupaciones que han pasado a cuartos El Jurado de COPE dejaba fuera solo a 5 de ellas

En comparsas han sido 20 las que han superado el primer corte, de las cuáles solo 2 agrupaciones no han coincidido con el Jurado de COPE. En concreto, para nuestro jurado La Mala y Las Perras no pasaban el corte.

También 20 han sido las chirigotas que han superado el corte, y de nuevo han sido dos las que para COPE no estaban dentro. La agrupación 5 minutitos más y Cariño que pelusilla me tienes no estaban en cuartos de final como así ha sido finalmente.

En la modalidad de coros el nivel de coincidencia ha sido de 9 de los 10 coros que han pasado. El grupo de Valdés Este coro es la polla no estaba dentro para nuestro jurado.

En definitiva, y con la comparativa entre el jurado oficial y el de COPE el nivel de coincidencia total respecto a las 52 agrupaciones que han pasado es de un 90,38%.