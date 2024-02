Germán Rendón en COPE: "Desprecian mi comparsa, es el mayor palo que he recibido en Carnaval"

Germán García Rendón no estará en la Gran Final, una vez más. El autor se ha quedado lejos de la Gran Final con su agrupación 'Donde fuimos felices' a pesar de que era una de las grandes favoritas para estar en la final.

El autor habla en COPE tras el fallo del jurado. "Puede ser el mayor palo que me he llevado en Carnaval, no es nuevo por desgracia. Dista mucho el sentir popular de nuestras agrupaciones con los resultados en el Falla. No hay que olvidar que agrupaciones como 'La vida es bella' quedó el 11, mi mejor comparsa para el jurado ha sido 'La última flor' que acabó el 6º. Hay años que no engancha y lo entiendo pero este no ha sido el caso. El desprecio hacía mi comparsa es grande, es la única manera de calificarlo", reconoce el autor.

"La afición se ha sentido idenfiticada con mi comparsa, hay años que no consigo que conecte pero en esta ocasión no ha sido el caso". La comparsa se ha quedado a más de 40 puntos del corte. "Si me hubiera quedado fuera también me hubiera dolido pero esa distancia con el corte es para sentir desprecio, quizás el Jurado está más capacitado para valorar letras concurseras y no valoran otro tipo de reflexiones más ligadas a la actualidad".

Rendón destaca que "los trenes pasan y los momentos bonitos se van, el premio no está en la calle aunque agradezco el cariño de la gente. Mi madre me ha dicho que lo deje y eso me invita a la relfexión".

Germán hace una reflexión sobre la composición del jurado. "Hay muchos lazos de miembros del jurado, Cádiz es una ciudad pequeña pero no es normal que en el jurado haya gente con relaciones con gente que está concursando. Soy el único autor de mi generación que no sabe lo que es pisar la final", apunta.