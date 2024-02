Joaquín responde al cuplé del Carnaval de Cádiz: "Lo podrían haber dicho con otras palabritas"

El famoso cuplé del cuarteto 'Punk y circo, la lucha continúa' sigue dando que hablar. La letra del cuarteto gaditano del Carnaval 2024 saltaba a la palestra hace unos días cuando hacía referencia al exfutbolista Joaquín Sánchez y su mujer Susana Saborido.

La copla que el cuarteto punki interpretó en cuartos de final decía que el ex futbolista del Betis "representa to lo que odio, a machista y facha" y "no comprendo como ese tío puede caerle bien a la gente". "Po a pesar de todo lo que he dicho la mujer me cae más malamente", terminaba. El cuplé encontró la rápida respuesta de Susana Saborido que compartió un vídeo en redes sociales donde opinaba que habían insultado "a mala leche". "No me ha parecido ni oportuno ni bonito ni adecuado".

La respuesta de Joaquín

Presentando un torneo de fútbol en su tierra natal, El Puerto de Santa María, Joaquín ha sido cuestionado por el famoso cuplé. El exjugador le ha quitado algo de hierro aunque ha dado su opinión. "Soy carnavalero y entiendo el Carnaval, aunque se podían haber elegido otras palabritas, pero nada, siendo de El Puerto he seguido el Carnaval desde pequeñito y lo seguiré haciendo, aunque también es verdad que soy más de chirigotas", concluyó.