Jona en COPE: "Hemos hecho méritos para estar en la Gran Final"

Jonathan Pérez 'Jona' habla en COPE tras su excelente pase de semifinales en el Gran Teatro Falla. Una notable actuación que le ha hecho dar un paso adelante de cara a volver a una Gran Final "con la que sueño desde hace tiempo. Creo que mi grupo se merece estar el viernes y que hemos hecho méritos suficientes para cantar una vez más en la final", asegura.

Un pasodoble para defender los derechos de los trabajadores de la industria naval le aupó en el teatro. "Creo que todos tenemos familiares o amigos que han estado trabajando en la industria y creo que era de obligado cumplimiento para reconocer el trabajo. Florece esta letra porque vi que hace poco indemnizaron a una familia por el tema del amianto".

El segundo pasodoble critica la "persecución" de Hacienda a muchas agrupaciones. "No es que no queramos cumplir con nuestras obligaciones, ni mucho menos. Pero el Carnaval a muchísimos grupos nos cuesta el dinero, no vivimos de esto, eso lo hacen tres grupos contados".

El autor espera un pase a la Gran Final para que "tenemos letras, de hecho dos de los pasodobles que íbamos a cantar en semifinales nos lo hemos guardado por un posible pase. El concurso está muy abierto y eso es muy positivo", apostilla.