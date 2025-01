La emoción de El Sheriff con el homenaje de El Canijo en Teatro Falla: "Me ha llegado al alma"

Emoción a raudales lo que se ha vivido en el Gran Teatro Falla en la tercera función clasificatoria del concurso de adultos. La vuelta de El Canijo de Carmona, con su chirigota Los muchachos del congelao, deparó momentos inolvidables con la vuelta del autor sevillano cinco años después al teatro gaditano.

Emoción y lágrimas las que se vieron en el palco de la Cadena COPE en el Gran Teatro Falla. Juan Manuel Braza Benítez 'El Sheriff', invitado de lujo para comentar la sesión en el micrófono azul, se encontró con una sorpresa, a modo de homenaje, que ni mucho menos esperaba.

Llegaba el primer pasodoble y el Canijo de lo devolvió. Hace dos años fue El Sheriff quién le cantó un pasodoble a su amigo Antonio, que éste recibió también en el palco de COPE. Ahora el sevillano le devolvió el piropo al autor de Loreto.

"No sé qué decir, la verdad es que no me lo esperaba. Yo se lo hice hace dos años porque él se lo merece todo y ha pasado mucho para volver al concurso. Es una persona muy grande y la verdad es que así da gusto competir", reconocía el Sheriff en COPE.

Sobre el pasodoble añadía que "me ha llegado al alma. He visto que hablaba de mi chirigota y ya he comprobado que la letra me la dedicaba. Es algo que voy a recordar siempre", destacaba entre lágrimas.