El bombazo de Karelys Rodríguez sobre Cayetano Rivera que podría afectar a Eva González

Karelys Rodríguez sigue intentando estirar su supuesta relación con Cayetano Rivera. La abogada se dio a conocer cuando una conocida revista publicaba unas fotografías del torero con ella pasenado por las calles de Londres en actitud cómplice. Según apuntaron fuentes próximas, Cayetano se habría encontrado con ella a la vuelta de un viaje por trabajo a Latinoamérica.

Después, la joven confirmó que habría tenido una relación de más de seis años con Cayetano Rivera mientras el diestro salía con la presentadora de "La Voz", Eva González. De hecho, según Karelys Rodríguez, ambos seguirían manteniendo su relación incluso cuando el torero se casó con la Miss España en 2015.

"PREGÚNTALE A ÉL"

El último bombazo de Karelys saltó el día de su cumpleaños. Cuando le preguntaron si Cayetano la había felicitado el día de su 44 cumpleaños, ella no fue clara en su respuesta: "Pregúntale a él si se puso en contacto conmigo ese día. Pregúntaselo a él y así me entero yo también". Una respuesta que muchos han entendido como un sí. Ante la insistencia del periodista, ella seguía sin desmentirlo. "No sé, pregúntaselo a él", respondió.

Mientras, el torero sigue haciendo su vida sin entrar a desmentir ni confirmar los rumores que ella puede provocar. Tampoco su mujer Eva González. La sevillana se mantiene al margen y ha mostrado su apoyo públicamente a su marido continuamente. Una de las más sonadas fue cuando cumplió 40 años. La modelo escribía en su cuenta de Instagram: "Llego a los 40 amando libre y sin miedo".

CAYETANO, CENTRADO EN SU FAMILIA

Es cierto que cuando las fotografías salieron a la luz, el matrimonio de Eva y Cayetano atravesó, según los que más conocen a la pareja, por su momento más duro. De hecho, la posibilidad de una separación estuvo en el aire. Finalmente, Eva decidió darle una oportunidad al padre de su hijo ignorando estos rumores de infidelidad.

Sin ir más lejos, el día del cumpleaños de Cayetano, el torero, muy poco dado a publicar imágenes de su vida privada en las redes sociales, publicaba una fotografía de ambos junto a su pequeño y una tarta. Además, durante la nevada que dejó la borrasca Filomena en las calles de Madrid, pudimos verlos juntos y sonrientes.

