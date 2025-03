UD Almería: El récord de Rubi se lo lleva Ramis (3-1)

Era la noche para haber dormido en zona de playoff de ascenso. Para meterle presión a los seis primeros clasificados. Para decirle a todos que el Almería seguía en la senda de la victoria, reiniciada la pasada jornada ante el Real Zaragoza. Que el 4-1 ante los maños no fue por el mal momento por el que están pasando los aragoneses y sí porque el Almería ha recuperado su nivel. Para que la llamada mejor plantilla de la categoría ya ponga el miedo a los rivales con hechos y no con teorías. Pues nada de nada de nada de nada. Los de Rubi, en el partido que servía para que el entrenador catalán se haya convertido en el entrenador con más partidos dirigidos a la UDA (128), han dado una mala imagen. Quizás los números dirán que han tenido ocasiones, que el Burgos no ha tirado muchas veces a puerta, pero la realidad es que el plantel rojiblanco ha bajado los brazos al encajar el 2-1, pese a que era en el minuto 66.

COMIENZO COMO (CASI) SIEMPRE

El choque comenzó como casi siempre. Es decir, con un gol encajado antes del minuto 10. Tocaba remontar. Algo que parecía muy factible cuando, alcanzando la media hora, Melero ponía el empate. Fue en una jugada colectiva y que demostró algunas de las características ofensivas, a la contra, de este Almería. Así terminó la primera mitad con la flecha, parecía, favorable al Almería.

Comenzando de la misma manera el segundo periodo. Arnau, Marc Pubill y Luis Suárez pudieron hacer la remontada completa. Agua en los tres casos. Que se convirtió en riada cuando Fer Niño culminaba una jugada ensayada del Burgos. Segundo remate del Burgos y segundo gol encajado.

Quedaba por delante, añadido incluido, más de media hora. Aunque más bien, por lo hecho por parte del Almería, dio la sensación de que era el último minuto. Se vieron ya perdidos, en el resultado y en el partido. Bajando los brazos como si ya no hubiera nada más que jugar. Así llegó el 3-1, que pudo ser alguno más. Ante un Almería que recordó a la peor versión de las dos últimas temporadas. No ya por el juego. Sí por la actitud de ver que no eran capaces de sacar nada positivo. Lo de dormir en zona de playoff ya, si eso, será en otra semana. Este fin de semana va a ser que no.