La UD Almería gana, Cristiano marca un doblete y ¿todos contentos?

El partido de presentación de un equipo, antes del inicio de la temporada oficial, suele servir para que sus aficionados vean a los nuevos jugadores y al plantel en su conjunto. Que los 'conozcan' uno a uno. Que, tras un tiempo de vacaciones, se inicie el nuevo curso con renovadas ilusiones de poder comprobar la 'pinta' que tiene el proyecto, aunque resten todavía días para cerrar el mercado de fichajes. Algo habitual que, en el caso de la UD Almería en esta campaña, no se ha producido. Porque la cita de este domingo contra el Al-Nassr de Arabia Saudí fue todo menos eso.

Los abonados de la UD Almería, en un gran porcentaje, decidieron no acudir al Estadio. Entendiendo que el querer cobrar la entidad 10 euros por la entrada era un "agravio" tras la subida de precios en el abono. Además de que, en otras campañas, el partido de presentación ya iba incluido en el propio abono.

Esto hizo que en las gradas hubiera un gran número de camisetas del Al-Nassr y, principalmente, de Cristiano Ronaldo. El reclamo para este choque. Como se pudo comprobar en los dos goles marcados por el astro portugués en la primera parte (no jugó en la segunda). Como si estuviera jugando en casa, pese a que le marcaba al anfitrión. Dos celebraciones que llevaron un 'pique' de sonido a la grada, aunque no pasó a más.

Pique que desapareció en el segundo tiempo. Sin la presencia de Cristiano, la grada más bien parecía un funeral. Silencio absoluto roto, muy avanzado el periodo, con una ola que recorrió durante 3 minutos la grada. Ya está. También roto cuando marcó Adri Embarba el 3-2 definitivo para la UD Almería. Ahí sí se notaron los seguidores que eran del Almería. Pero poco más.

EN LO DEPORTIVO

En lo deportivo, Rubi vio a un equipo, el suyo, que pudo golear, pero entre la falta de puntería (pese a los tres goles marcados) y fallos atrás (el de Andrés Fernández que terminó con el penalti del guardameta) dieron algo de emoción al resultado. Aunque los que estuvieron, por parte 'visitante', ya habían visto todo lo que querían. Mientras que los seguidores rojiblancos saben que hacen falta varios fichajes todavía.

Los que conformen una plantilla que, en la noche de este domingo, no fue anunciada de manera individual. Hasta podría tener su explicación, porque los apartados vieron el choque desde la grada, mientras que alguno de los que estuvo en la convocatoria podría salir. Sin olvidar las llegadas que restan.

PROBLEMAS A LA ENTRADA

En lo extradeportivo, el que viera el partido por televisión pudo pensar, en el inicio, que había poco público. La razón fue que, para la entrada de preferencia, hubo largas colas. Problemas en los tornos a la hora de poder leer las entradas que, en muchos casos, las tenían en sus respectivos móviles. Lo que propició que, media hora después de haber comenzado el choque, siguiera entrando aficionados para presenciar el encuentro. Los que, si fueron para ver a Cristiano, lo hicieron durante menos de 10 minutos.

Al que sí pudieron escuchar fue a RVFV. El cantante almeriense actuó en el descanso. En la zona de los banquillos en tribuna. Así que los de preferencia pudieron verlo por las pantallas, aunque sí escucharlo.

A los que no se pudo escuchar fue a los protagonistas. Tanto el Almería como el Al-Nassr dedicieron que ninguno de sus componentes hablaría al final del encuentro ante la prensa. Ni entrenadores ni jugadores. Una presentación atípica.