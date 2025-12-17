Roquetas de Mar consolida su éxito turístico con gastronomía y un ambicioso plan de sostenibilidad

Roquetas de Mar cierra un 2025 de éxito, un año que ha estado marcado por la gastronomía, la promoción turística y la sostenibilidad. La concejal de Turismo, Amalia López, ha calificado la experiencia en Mediodía COPE Almería como "muy positiva", destacando que la distinción de ciudad gastronómica ha servido como un "reclamo bastante importante". Uno de los mayores logros, según López, ha sido la creación de una asociación de hosteleros, que no existía anteriormente, fortaleciendo la colaboración en el sector.

El éxito de la apuesta gastronómica

La apuesta por la gastronomía buscaba "hacer algo diferente y aumentar la oferta turística del municipio". Esta iniciativa ha permitido poner en valor los productos de kilómetro 0, como la pesca y la huerta local, y el trabajo de los hosteleros. "Roquetas de Mar tenía mucho que decir en este sentido, no lo habíamos hecho hasta ahora, y es el momento perfecto", ha señalado la concejal.

A lo largo del año se han realizado "alrededor de dos o tres actividades mensuales", como las exitosas jornadas del pez espada o la original Ruta del Desayuno. La respuesta del público ha sido masiva, con un feedback muy positivo tanto de visitantes como de los propios residentes. "Ha sido nuestro trampolín, y de aquí a 2026, a por más actividades", ha afirmado López.

Un futuro sostenible e inteligente

Mirando hacia el futuro, el consistorio trabaja en importantes retos vinculados al Plan de Sostenibilidad Turística. "No podemos estarnos quietos", ha declarado la concejal, subrayando la necesidad de buscar un "equilibrio" entre el gran número de visitantes y la sostenibilidad. El plan ya tiene muchas de sus acciones adjudicadas y en marcha.

En materia de movilidad sostenible, destaca la implantación de un autobús turístico completamente eléctrico que conectará la urbanización con Aguadulce a partir de enero. Además, se instalarán aparcamientos con sensores en zonas de alta demanda para agilizar el tráfico, indicando en pantallas las plazas libres disponibles.

Otras actuaciones inminentes incluyen el lanzamiento de una nueva página web de turismo "espectacular", la instalación de nuevas papeleras en las playas de Bajadilla y Salinas y una potente campaña de reciclaje para concienciar a residentes y visitantes.

Preparados para Fitur 2026

Roquetas de Mar no se detiene, manteniendo una programación cultural y deportiva "muy potente" durante todo el año, con eventos como el campeonato de España de voleibol o el programa del Imserso, que ayudan a mantener la actividad hotelera. El próximo gran hito en el calendario es Fitur, la feria internacional de turismo que se celebra en Madrid en enero.

El municipio acudirá a la cita para presentar la campaña promocional que marcará todo el 2026, en un espacio compartido con la Diputación de Almería y acompañado por el tejido empresarial local. "Empezamos el año siempre con mucha ilusión y mucho trabajo, porque el turismo nunca para", ha concluido la concejal.