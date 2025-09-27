Roquetas de Mar cautiva a expertos internacionales y se afianza como destino gastronómico europeo

La misión inversa “European Food & Tourism Business Connect”, organizada por la Cámara de Comercio de Almería en colaboración con el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, ha concluido en el Mercado de Roquetas de Mar con un encuentro institucional. Durante la cita, empresas, instituciones, asociaciones de hosteleros, la Cámara de Comercio de Almería y el Ayuntamiento han valorado muy positivamente el evento, que ha cumplido con los objetivos planteados inicialmente y ha posicionado al municipio como un destino gastronómico de referencia en Europa.

Durante tres intensas jornadas, cinco perfiles internacionales especializados en gastronomía, turismo, comunicación y producción agroalimentaria han recorrido el ecosistema productivo y culinario de Roquetas de Mar. La iniciativa, enmarcada en el programa Pyme Global y cofinanciada por Fondos FEDER, ha permitido mostrar el modelo de producción sostenible, la riqueza gastronómica y la capacidad de innovación de la localidad almeriense.

Los participantes han visitado invernaderos, centros de comercialización y laboratorios como LABCOLOR, así como el Centro de Innovación Tecnológica de COEXPHAL (CIT COEX), donde han podido conocer de primera mano el equilibrio entre tecnología

agrícola y prácticas tradicionales. Además, han podido conocer La Lonja y el Puerto Pesquero de Roquetas de Mar, así como varios de los rincones y espacios más conocidos de la localidad a través de un tour guiado.

Para completar la experiencia, los asistentes de la misión inversa vivieron experiencias culinarias en restaurantes emblemáticos y disfrutaron de showcookings con productos locales, reforzando el valor gastronómico de Roquetas.

La diversidad y especialización de los perfiles invitados —procedentes de Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Italia y España— ha permitido generar contenido de alto impacto en medios internacionales y redes sociales, proyectando la imagen de Roquetas como Ciudad Gastronómica y destino de excelencia.

Durante el encuentro institucional celebrado este miércoles, los participantes han compartido sus impresiones sobre la calidad del modelo agroalimentario roquetero, la hospitalidad del municipio y el potencial de Roquetas para atraer turismo gastronómico internacional.

Los participantes de la misión han coincidido en destacar la singularidad y el valor del modelo agroalimentario y gastronómico. “Ha sido muy interesante ver cómo se organiza aquí la producción local, el espíritu de los productores y el esfuerzo que ponen en transformar los productos en sabores únicos.

Asimismo, han puesto en valor “la combinación de una producción moderna y sostenible con una cocina de excelente nivel. Entre las experiencias más sorprendentes han señalado la visita a los invernaderos —“algo espectacular para quienes nunca habíamos estado en uno”—, que han calificado como una de las vivencias más enriquecedoras del viaje. “Nos llevamos una impresión muy positiva: productos excelentes y una experiencia verdaderamente mágica”, concluyen.

Para Jerónimo Parra, presidente de la Cámara de Comercio de Almería, “El éxito de esta misión inversa, organizada por la Cámara y que funde el producto local (hortofrutícola y pescadero) con la creatividad, el sabor y el ingenio, demuestra la importancia de seguir apoyando a nuestras empresas en sus procesos de internacionalización. Roquetas de

Mar, como Ciudad Gastronómica, nos brinda un marco excepcional para mostrar al mundo la calidad que caracteriza a nuestra agroindustria y a nuestra hostelería. Desde la Cámara de Comercio, trabajamos para que iniciativas como esta se conviertan en una palanca que ayude a dar a conocer a nuestras pymes en los mercados, generando nuevos contactos y oportunidades de negocio y poniendo la imagen de Almería en el mapa de la restauración nacional e internacional.”

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha agradecido a la Cámara de Comercio su permanente colaboración para poner en marcha todas aquellas iniciativas y actividades que contribuyen al impulso de los principales sectores productivos de la provincia, en este caso, la gastronomía. “Expertos internacionales de reconocido prestigio van a tener la oportunidad de comprobar la excelencia de nuestro modelo agrícola, su apuesta por la innovación y su repercusión directa en sectores tan importantes como la gastronomía gracias a la calidad de nuestros productos frescos y a la profesionalidad y el carácter emprendedor de nuestros restauradores”, destaca Amat. El alcalde ha invitado a los participantes de esta misión que disfruten de su estancia en Roquetas de Mar y aprovechen para descubrir sus principales enclaves”.