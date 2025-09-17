MAU: nueva medalla en una historia de playmobil

Por Miguel Ángel Úbeda pocos lo conocen. Pero si se dice MAU ahí ya aumenta el número de seguidores que tiene un auténtico campeón. El que, a dos días de cumplir 56 años, se ha colgado una nueva medalla en el Campeonato de España absoluto de paratriatlón. Ha sido la número 15 de su extensa carrera deportiva, que se vio 'parada' hace unos años al no poder sufragarse los desplazamientos que ocasionaban un campeonato nacional, además de a los internacionales que, por méritos y marcas, podría y debía haber participado.

El almeriense ha sido, este miércoles, el tercer invitado en las 'Historias de Jairo' que, cada semana, trae Jairo Ruiz (bronce en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016) a Deportes COPE Almería. Y no ha podido ser en una mejor fecha que para celebrar un nuevo metal de MAU y para festejar su 56 cumpleaños.

El que, pensado tiempo atrás, hubiera sido ya preparando y diseñando lo que comenzó como un hobby y se ha convertido algo más que en una pasión. Porque MAU tiene una muy extensa colección de playmobil y, cada periodo navideño, realiza, junto a otros apasionados por estos muñecos y figuras, una exposición solidaria, cuyos beneficios van para la Asociación ARGAR (Asociación de Padres de niños con cáncer) de Almería. Un punto de visita obligado para grandes y pequeños en Navidad.

Una exposición que ya tiene en su mente. La que ha ido dando forma en sus entrenamientos en el 'CAR' de Cabo de Gata. Su auténtico refugio y parque natural para poder entrenar las tres disciplinas del triatlón. El Mar Mediterráneo para la natación y el desierto y dunas para tanto la bicicleta como la carrera a pie. Todo sin tener que salir de Almería y al aire libre.

Un lugar en el que, en los últimos días, ha celebrado la nueva presea y su cumpleaños. Para agradecer a los que "siempre han estado". Porque el longevo medallista las ha visto de todas en estos años. Ahora, a sus ya 56 años, hasta mejorando la marca que le permitió subirse al podio hace dos años en el Campeonato de España. Lo que ha repetido en Lorca. Saliendo primero de la prueba en agua abierta. En el trayecto de ciclismo fue adelantado por Damián Sánchez, que fue el ganador final, mientras que en la carrera lo superó el también almeriense Antonio García que, al igual que MAU, pertenece al Galosport de Almería. Dos paratriatletas que apuntan a campeonatos internacionales. El ganador de 39 años. 10 más que el segundo. El que casi tiene la mitad de edad que un Miguel Ángel Úbeda que sigue pensando en competir. Mientras que ya le da forma a la exposición de playmobil en Navidad.