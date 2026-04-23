HM Clause presenta en ExpoLevante sus nuevas variedades resistentes a los virus

HM Clause Ibérica es uno de los expositores protagonistas en ExpoLevante, que se celebra en el Centro de Exposiciones y Congresos de Campo Hermoso, en Níjar. José Miguel Reyes, responsable de marketing de la compañía, ha calificado la primera jornada como "muy, muy intensa" y ha destacado que la feria es "una cita obligada en el sector" para una empresa con una "presencia ya histórica".

Novedades en tomate: sabor y resistencia

En el segmento del tomate, la principal novedad es 'Freeman', una variedad de tomate pera de exportación lanzada hace dos años. Reyes destaca que su característica más importante es la "resistencia al virus del rugoso", además de ofrecer "un nivel de grados Brix" y una "producción para el agricultor muy, muy interesante". "La principal apuesta de HM Clause para esta feria es Freeman", ha señalado el responsable de marketing.

La principal apuesta de HM Clause para esta feria es Freeman" José Miguel Reyes Responsable de marketing de HM Clause Ibérica

Junto a Freeman, la compañía también promociona su consolidada gama de tomate con sabor, como Ambrosía y Adora, que según Reyes, ofrecen una "calidad y un sabor excelente" y una "rentabilidad muy, muy interesante para el agricultor", despertando un gran interés entre los asistentes a la feria.

El calabacín y los retos de futuro

De cara a la próxima campaña, el reto es "seguir ampliando nuestro catálogo, aportando resistencias para el agricultor". Un ejemplo claro es el calabacín, un cultivo con una "tendencia de crecimiento muy, muy importante" en la zona de Níjar. HM Clause presenta una gama completa para todas las fechas con resistencia al virus de Nueva Delhi, incluyendo variedades como Dharma, Yacarta y Arcana.

Seguir ampliando nuestro catálogo, aportando resistencias para el agricultor" José Miguel Reyes Responsable de marketing de HM Clause Ibérica

El objetivo de la compañía es claro: "mejorando si es posible el nivel de productividad y calidad de nuestros productos", ha afirmado Reyes. Con estas innovaciones, HM Clause busca ofrecer soluciones efectivas a los agricultores frente a los desafíos fitosanitarios actuales.