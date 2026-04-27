José Antonio Vila Brión recibe a Medalla de Ouro do Porto do Son (A Coruña)
O acto contou coa presenza de numeroso público e do Arcebispo de Santiago, Francisco José Prieto
Santiago
A Igrexa Parroquial de San Vicente de Noal de Porto do Son acollei o acto de entrega da 𝑴𝒆𝒅𝒂𝒍𝒍𝒂 𝒅𝒆 𝑶𝒖𝒓𝒐 a José Antonio Vila Brión, sacerdote que ve así recoñecida a súa traxectoria e compromiso exemplares con municipio sonense, segundo destaca o Concello nunha mensaxe compartida nas redes sociais.
José Antonio Vila Brión exerceu durante anos como sacerdote nas parroquias de Baroña e Xuño. Antes do seu traballo como sacerdote nas ditas parroquias, exerceu como capelán militar durante máis de tres décadas. En outubro de 2021, foi un dos catro sacerdotes veteranos condecorados pola súa longa traxectoria e labor pastoral na zona durante a celebración do Pilar.
O acto contou cunha gran afluencia de público, así como tamén coa distinguida presenza do Arcebispo de Santiago de Compostela, Francisco José Prieto, que oficializou a misa.
O alcalde de Porto do Son, Luis Oujo, foi o encargado de entregar a medalla a José Antonio Vila, nunha xornada moi emotiva e na que tamén asistiron membros do goberno local, deputados autonómicos, o Comandante Xefe do Eva10, o Capitán da Garda Civil e o Patrón Maior de Porto do Son e Portosín.
Ademais de moitos veciños que encheron a Igrexa Parroquial de San Vicente de Noal onde se celebrou o acto este luns.