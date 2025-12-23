COPE
Grupo Almenara celebrará su tradicional concierto de Navidad en Almería con las entradas casi agotadas

El grupo destinará los beneficios de su noveno recital navideño, con Teddy Boys y José Luis Jaén, a las asociaciones El Timón y Teléfono de la Esperanza

Presentación Concierto Navidad Grupo Almenara
Juan Alberto Saez, grupo Almenara

Redacción COPE Almería

Almería - Publicado el

1 min lectura0:19 min escucha

El Grupo Almenara celebra su tradicional concierto de Navidad por noveno año consecutivo. La cita tendrá lugar el próximo lunes, 29 de diciembre, a las 20:30 horas, en el Auditorio Municipal Maestro Padilla. El evento, apoyado por el Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial, tiene un carácter solidario, ya que los beneficios se destinarán a las asociaciones El Timón y Teléfono de la Esperanza.

Un evento consolidado y solidario

El concierto ha sido presentado por el concejal de Cultura, Diego Cruz, y la vicepresidenta de la Diputación, Almudena Morales. Al acto también han asistido Juan Alberto Sáez y Jesús Sánchez, del Grupo Almenara, y Francisco García, en representación de la Asociación El Timón, una de las beneficiarias.

Cruz ha detallado que el repertorio combinará los clásicos de la formación, basados en el bolero y la música popular hispanoamericana, con tintes navideños y villancicos. Además, el concierto contará con las colaboraciones especiales de los Teddy Boys y del cantante José Luis Jaén, y según la organización, "las entradas están acelerando y se van agotar en pocos días".

Las entradas están acelerando y se van agotar en pocos días

Diego Cruz

Concejal de Cultura de Almería

Apoyo institucional a la cultura y la solidaridad

Por su parte, Almudena Morales ha destacado el apoyo de la Diputación de Almería a iniciativas que, como esta, "aúnan el trabajo constante, la ilusión y el amor por la música". La diputada ha subrayado que "la cultura se revela como un lenguaje común que nos une y nos invita a compartir" y ha elogiado la profunda vocación solidaria del grupo.

Los miembros de Almenara han agradecido la colaboración institucional y han recordado que siempre han querido que sus conciertos sean solidarios. Finalmente, Francisco García, de El Timón, ha concluido agradeciendo el gesto y subrayando la importancia de concienciar sobre el cuidado de la salud mental.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

