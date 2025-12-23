Grupo Almenara celebrará su tradicional concierto de Navidad en Almería con las entradas casi agotadas

El Grupo Almenara celebra su tradicional concierto de Navidad por noveno año consecutivo. La cita tendrá lugar el próximo lunes, 29 de diciembre, a las 20:30 horas, en el Auditorio Municipal Maestro Padilla. El evento, apoyado por el Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial, tiene un carácter solidario, ya que los beneficios se destinarán a las asociaciones El Timón y Teléfono de la Esperanza.

Un evento consolidado y solidario

El concierto ha sido presentado por el concejal de Cultura, Diego Cruz, y la vicepresidenta de la Diputación, Almudena Morales. Al acto también han asistido Juan Alberto Sáez y Jesús Sánchez, del Grupo Almenara, y Francisco García, en representación de la Asociación El Timón, una de las beneficiarias.

Cruz ha detallado que el repertorio combinará los clásicos de la formación, basados en el bolero y la música popular hispanoamericana, con tintes navideños y villancicos. Además, el concierto contará con las colaboraciones especiales de los Teddy Boys y del cantante José Luis Jaén, y según la organización, "las entradas están acelerando y se van agotar en pocos días".

Las entradas están acelerando y se van agotar en pocos días" Diego Cruz Concejal de Cultura de Almería

Apoyo institucional a la cultura y la solidaridad

Por su parte, Almudena Morales ha destacado el apoyo de la Diputación de Almería a iniciativas que, como esta, "aúnan el trabajo constante, la ilusión y el amor por la música". La diputada ha subrayado que "la cultura se revela como un lenguaje común que nos une y nos invita a compartir" y ha elogiado la profunda vocación solidaria del grupo.

Los miembros de Almenara han agradecido la colaboración institucional y han recordado que siempre han querido que sus conciertos sean solidarios. Finalmente, Francisco García, de El Timón, ha concluido agradeciendo el gesto y subrayando la importancia de concienciar sobre el cuidado de la salud mental.