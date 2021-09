El 44º Festival de Teatro de El Ejido levanta el telón en otoño con 45 espectáculos

Ya está todo listo para que la 44 edición del Festival de Teatro levante el telón, de manera excepcional en otoño, convirtiéndose en todo un referente cultural a nivel nacional que permitirá ver grandes espectáculos nacionales e internacionales y a algunas de las compañías más vanguardistas del momento. Así, del 7 al 30 de octubre, El Ejido será un gran escaparate de las artes escénicas que llenará las calles de teatro, humor, danza, música o magia, una apuesta rompedora e innovadora.

La presentación del 44 Festival, el buque insignia de la Cultura de El Ejido, declarado Bien de Interés Turístico de Andalucía, se ha llevado a cabo sobre el escenario del Teatro Auditorio con la participación del alcalde, Francisco Góngora; la delegada de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Eloísa Cabrera; el diputado de Cultura, Manuel Guzmán; y la concejala de Cultura en el Ayuntamiento de El Ejido, Julia Ibáñez.

El alcalde ha explicado que esta edición “está compuesta por 45 espectáculos profesionales, 14 en sala y 31 en calle, que recorrerán en tres semanas todos los núcleos de población, con la presencia de compañías locales, andaluzas, nacionales e internacionales de primer nivel”. Entre los espectáculos de sala, destacan principalmente ‘El Desfase’, de Los Morancos; ‘La fiesta del chivo’, de Juan Echanove; ‘Live’, el último espectáculo de Los Vivancos, o los conciertos que ofrecerán ‘Hombres G’ y ‘Tomatito’. También mencionar que una edición más se cuenta con “el Teatro Comestible, a cargo del chef ejidense José Álvarez, del restaurante La Costa, una cita en la que se maridará perfectamente todos los sentidos, creando un evento que no puede faltar en este Festival”.

En esta ocasión, el Festival se va a celebrar en un formato reducido de tres semanas de duración, “en las que se aglutinará la misma programación que se llevaría a cabo en una edición normal y con un amplio y variado número de espectáculos de calle de carácter gratuito y en los que se respetarán todas las recomendaciones sanitarias vigentes”.

La inauguración del Festival tendrá lugar el próximo 8 de octubre en la Plaza Mayor y en la calle Cervantes con un gran espectáculo.

Este año y tal y como ocurre en cada edición, “volverán a concederse las Butacas de Honor. En esta ocasión, será a la compañía Espejo Público, por tratarse de un referente dentro del mundo teatral de la marioneta y que, en 2020, cumplieron su 30 aniversario con una importantísima trayectoria abalada por numerosos reconocimientos. Con la segunda de las butacas, se distinguirá al actor Juan Echanove por su larga y destacada trayectoria profesional, que estará presente en esta edición con la obra ‘La fiesta del chivo’, ha explicado el regidor ejidense.

Por otro lado, Góngora ha concretado que “los objetivos que nos hemos marcado a la hora de programar la edición del festival han pasado por asumir gran parte o, en algunos casos, la totalidad del caché de las compañías como apoyo al sector cultural en estos momentos tan duros a consecuencia de la pandemia, además de reubicar a todas aquellas compañías y artistas con los que se contaba para la 43 edición y cuyas obras, se vieron canceladas a causa de la incidencia del virus”. El presupuesto del Festival de este año es de 145.000 euros.

En esta línea, Góngora ha querido hacer hincapié en la “estrecha colaboración que se ha mantenido en todo momento para la confección de este representativo cartel tanto con entidades públicas, Junta de Andalucía y Diputación de Almería, como con el sector privado, concretamente 25 patrocinadores que nos han demostrado que, en situaciones adversas, no hay nada como la unión y aunque el panorama económico no nos ha resultado muy propicio, no han querido dejar de lado su tradicional apoyo al Festival”.

Así se ha dado a conocer la actuación de ‘Tomatito’ en el marco de esta programación con su último espectáculo, ‘Soy Flamenco’, una actuación que llegará a El Ejido gracias a la colaboración de la Diputación de Almería, o en la programación de este año, tampoco faltará el teatro clásico de la mano de compañías andaluzas a través del programa de la Red Andaluza de Teatros Públicos, del gobierno autonómico.

El responsable local ha incidido, de manera especial, teniendo en cuenta la afición y pasión que siente el municipio ejidense por el teatro, “el calendario de propuestas del Festival incluirá la actuación de los alumnos de los Talleres de Teatro, que ha desarrollado de manera online durante este primer semestre y que retomará su actividad, esta vez presencial, el próximo mes de octubre”. De esta manera, tal y como ha concretado, tendrán cabida compañías de teatro aficionado ya consolidadas a la espera de retomar la 32 Muestra de Teatro en 2022”. Además, tal y como ha explicado Góngora, “este año arrancamos con mejoras técnicas importantes y es que se ha producido la renovación de los equipos de sonido e iluminación del Teatro Auditorio, para lo que hemos invertido unos 100.000 euros, con el firme propósito de incrementar la calidad de los espectáculos y conciertos que acoja este edificio”.

La clausura del Festival también tendrá lugar en la calle y, de igual manera, se realizará en la Plaza Mayor. Será el 30 de octubre, a partir de las ocho de la tarde, cuando se celebre una gran fiesta final de la 44 edición, de la mano de ‘The Talent Musical’ que combinará espectáculos tremendamente visuales y llamativos de música con acrobacias. El objetivo es que “todos los rincones de El Ejido se impregnen de cultura”, ha apostillado el primer edil.

Por su parte, Eloísa Cabrera ha aprovechado la ocasión para felicitar al Ayuntamiento por “ese paso decidido por la cultura que se ha dado y que, además, llega en un momento en el que ya todos estamos deseosos de acudir a este tipo de espectáculos”. También ha querido felicitar “a las compañías de teatro, actores, productores y técnicos por todo el esfuerzo que vienen realizando a lo largo del último año y que ha puesto de relieve que la cultura puede ser segura”, asimismo se ha referido al público que “ha demostrado un gran respeto y responsabilidad con todas las medidas sanitarias impuestas”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Igualmente, ha recordado que “tras el anuncio de Juanma Moreno, de la recuperación del 100 por cien del aforo en teatros, conciertos y cines a partir de este jueves, se da un nuevo paso a la normalidad”. Es más, ha remarcado que “en este tiempo no ha sido fácil, pero había que seguir apostando por la cultura y tanto desde la Junta como desde la Diputación y el propio Ayuntamiento de El Ejido se ha hecho un importante trabajo”. Por último, ha recordado que “el Festival de Teatro de El Ejido es el más importante de Andalucía y entre los más destacados del país y por ello, la Junta de Andalucía tenía que estar hoy aquí, apoyándolo”.

Por su parte, el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán ha felicitado al Ayuntamiento de El Ejido y en especial a su concejalía de Cultura por realizar una programación de tanta calidad en su Festival de Teatro. “Quiero agradecer a Francisco Góngora y todo su equipo la gran apuesta que ha hecho por la cultura, porque la cultura es fundamental e imprescindible para el desarrollo económico y clave para volver a la normalidad”.

Guzmán también ha señalado que “este Festival de Teatro es una de las mejores banderas culturales que tiene la provincia de Almería a nivel nacional”. “Gracias por apostar por la cultura, por los profesionales de Almería y sobre todo por la gran apuesta del Festival por el teatro aficionado que se hace en El Ejido”, ha añadido el diputado.“Nos comprometimos a aumentar la aportación de Diputación para este Festival de Teatro y lo hemos hecho”, ha afirmado Guzmán que también ha subrayado que “este Festival también es muy importante para enseñar las artes escénicas. El teatro aficionado en Almería es una pieza clave en muchos municipios, y sobre todo en El Ejido”.

Julia Ibáñez ha resaltado que se trata de “una edición un tanto especial porque no se celebra en la fecha que nos tiene acostumbrados sino en el mes de octubre y que viene cargada de sorpresas pero que desde el Ayuntamiento no podíamos dar lugar a que transcurriese otra edición del festival sin celebrarse”.

“Para ello hemos extremado las medidas preventivas y el Auditorio se va a someter a una limpieza y desinfección profunda para recibir con las butacas abiertas a todo aquel que quiera acercarse a disfrutar con nosotros del teatro y las artes escénicas”.

De este modo la apertura de puertas se llevará a cabo 45 minutos antes de cada espectáculo para facilitar el acceso sin aglomeraciones, se tomará la temperatura a todo aquel que acceda a las funciones, se habilitarán diferentes vías de acceso y salida del edificio, se dispondrán de diferentes puntos con dispensadores de gel hidroalcohólico, se ha reforzado la limpieza antes, durante y después de cada espectáculo, se controlará el acceso y permanencia durante el espectáculo con mascarilla y se ha revisado metódicamente toda la maquinaria de renovación de aire para asegurarnos que funciona correctamente tal y como marcan las recomendaciones de las autoridades competentes.

Los usuarios dispondrán de códigos QR para poder descargarse toda la información de la programación y de los diferentes espectáculos que a lo largo del mes de octubre podremos disfrutar en nuestro municipio.

PROGRAMACIÓN

El 7 de octubre comenzará el Festival de Teatro de El Ejido con ‘Espejismo’ de la compañía andaluza Espejo Negro, celebrando con ellos sus más de 30 años. Una compañía que viene avalada por el sello de la Junta de Andalucía a través de la adhesión a la Red Andaluza de Teatros Públicos y por su trayectoria profesional. Una compañía teatral con sello propio y con espectáculos provocadores e innovadores.

El 8 de octubre llega la gran Fiesta del Teatro de calle en la Plaza Mayor, desde las 18.00 horas se podrá disfrutar de un amplio abanico de propuestas para todos los públicos con ‘Karcocha’ un clown internacional con más de 16 años de experiencia en animación callejera que con tan solo con la ayuda de un silbato, su ingenio, sus dobles sentidos e imitaciones interactuará con todo aquel que cruce “su calle”. Además, Karcocha recorrerá el municipio para interactuar con los ejidenses durante el primer fin de semana del Festival: la Plaza Mayor, la Plaza del Mercado, el Parque Municipal, la Plaza de la Torre o el Paseo marítimo de Almerimar son algunos de los lugares que ha reclamado como suyos...y donde se podrá disfrutar de su espectáculo.

En la jornada del viernes, 8 de octubre, la gran Fiesta continuará en la calle Cervantes con el espectáculo de la Compañía Zanguango ‘Al otro lado’, para regresar a la Plaza Mayor para poder disfrutar de la Banda Sinfónica de El Ejido, que esta vez sorprenderá fusionándose con uno de los grupos de versiones más conocidos de la provincia Los Vinilos pudiendo disfrutar de ambos de un modo completamente diferente al que nos tienen acostumbrados.

Para finalizar, las miradas de los espectadores se elevarán al cielo para deleitarse con un espectáculo muy visual y ganador del premio MAX en 2019, a través de un piano de cola colgado a 8 metros de altura, que es la puerta de entrada a un mundo único donde se mezclan música, danza, acrobacia, poesía, video-proyecciones y luz.

Ibáñez ha señalado que “tras un año de ausencia el inicio nos pide mucho más de ahí que esa misma noche a las 22.00 horas podamos disfrutar de la actuación de Tomatito en el Auditorio de El Ejido”, la entrada es gratuita con invitación que pueden recogerse desde esta misma mañana aquí en el Auditorio de El Ejido de 9.00 horas a 14.00 horas y de 17.00 horas a 19.00 horas.

Habrá espectáculos familiares que llenarán las plazas y los paseos de todo el término municipal de El Ejido haciendo disfrutar al público de lo mejor del circo, la magia y el teatro con toda seguridad. Espectáculos como ‘Antipasti’, un curioso restaurante italiano, con dos cocineros muy especiales: que volverán locos con sus malabares con verduras, equilibrios con montañas de pizzas, números de magia con comida, participación del público... y sobre todo mucho humor y la mejor música italiana. Espectáculos de magia como ‘Pirata’ del Mago Cobra que convertirá en grumetes de su tripulación y nos dejará sin palabras ante sus inexplicables números de desapariciones.

Un 600 recorrerá el municipio con Javier Ariza al volante, con ‘Carmen’ un circo callejero y urbano para toda la familia con un showman que puede llevar hasta Eurovisión. También en calle se cuenta con el ‘Aire y fuego’ de Circo loco Teatro con una gran pirámide triangular de 7 metros en la que una acróbata rusa se deslizará en aros y telas para poder llegar a entenderse con un malabarista italiano.

También llegará a los núcleos un espectáculo itinerante como Magic Móvil de Civi Civiac como Producciones donde un original carrito-bici de época conducido por un mágico personaje, inspirado en los personajes del cine mudo, aterrizará con la magia del gesto y al ritmo de música, hará disfrutar al público de pequeños instantes de fantasía, transformando, por arte de magia, las calles y plazas del municipio.

El fin de Fiesta llegará por todo lo grande en la Plaza Mayor con ‘The Talent’, ‘ un espectáculo musical sorprendente a cada instante. Donde todo lo que sucede superará con creces lo esperado. Disfruta de una noche inolvidable y déjate seducir por el más novedoso y moderno.

Ya en el Teatro Auditorio como ya se ha mencionado, las actuaciones comenzarán el 7 de octubre con ‘Espejismo’ de la compañía Espejo Negro a las 21.00 horas. El 8 de octubre Tomatito aterriza con su espectáculo ‘Soy Flamenco’.

El 9 de octubre Los Morancos llegan con el espectáculo de humor ‘El Desfase’ a las 21.00 horas, las entradas que ya hay vendidas y que los usuarios no devolvieron ya están bloqueadas para que puedan disfrutar de ellos tras la larga espera.

El 10 de octubre el público infantil y familiar podrá disfrutar del Cantajuego con el espectáculo ‘Te extiendo mi mano’ con dos pases, uno a las 12.00 horas y otro a las 17.00 horas.

El 14 de octubre Atalaya Teatro aterriza con el Rey Lear a las 21.00 horas, que cuenta con seis premios Lorca al Teatro Andaluz y que trae de vuelta al Shakespeare más humano con una versión contemporánea que no pierde de vista el texto de Lear pero con algunas aportaciones.

El 15 de octubre el escenario del Teatro Auditorio será el lugar para ‘La Fiesta del Chivo’ de la mano de Juan Echanove. Se trata de una adaptación de la magistral obra del premio nobel Mario Vargas Llora y liderada por este gran actor que aborda el personaje principal del dictador dominicano, de la mano de Okapi Producciones.

El 16 de octubre Hombres G hará un vibrar al público con sus grandes éxitos de pop-rock como “Suéltate el pelo”, “Devuélveme a mi chica” o “El ataque de las chicas cocodrilo”. A las 21.00 horas.

El 17 de octubre Larumba Danza llegará a las 21.00 horas con ‘El Lago de los Cisnes’ en 3D contada desde la perspectiva de unos jóvenes inmersos en la revolución social y económica del siglo XXI.

El 21 de octubre también habrá concierto del Conservatorio de Música a las 21.00 horas. El 22 de octubre el escenario del Auditorio se convertirá será el lugar del Teatro Comestible que será un maridaje entre la gastronomía del Restaurante La Costa y el Chef José Alvarez y una ‘Bacanal’ a cargo de la Líquida Teatro.

El 23 de octubre, Los Vivancos bailarán al ritmo de ‘Live’ a las 21.00 horas.

El 24 de octubre el mago Jorge Blas hará magia en el Teatro Auditorio a las 18.00 horas donde se sucederán efectos imposibles y visualmente espectaculares, y habrá magia interactiva en la que los espectadores serán protagonistas.

El 28 de octubre Histrión Teatro sorprenderá con ‘La Isla’ una obra estremecedora sobre el dolor de vivir que explora con gran sutileza esa delgada línea que separa lo que sentimos de lo que podemos reconocer que sentimos frente a los demás y frente a nosotros mismos, de asumir lo que nos sucede, también a las 21.00 horas.

Por último, en cuanto a los espectáculos en sala, el Auditorio acogerá el 29 de octubre, a las 21.00 horas, ‘El violinista Rebelde’ de la mano de Strad. Un innovador espectáculo para todos los públicos donde todo lo inimaginable se hace realidad. La arrolladora energía de STRAD conseguirá que risas y lágrimas converjan como lo hacen los ‘Mundos Opuestos’.

En cuanto a los abonos, se ha previsto un abono de 80 euros con el espectador podrá disfrutar de ocho grandes obras a precio de 6 euros, entre los que se encuentran ‘La fiesta del chivo’, de Juan Echanove, o de la magia de Jorge Blass.

ENTRADAS

Las entradas se pondrán a la venta a partir de este jueves, 16 de septiembre, en el Auditorio de El Ejido en horario de 10.00 horas a 14.00 horas de lunes a viernes; en https://culturaelejido.sacatuentrada.es ; en taquilla dos horas antes de cada espectáculos; y en los tótems.

Ibáñez ha concluido que “en resumidas cuentas saquemos agendas porque el mes de octubre viene cargado de propuestas muy pero que muy interesantes a precios muy asequibles para que todos podamos disfrutar de la cultura en todo su esplendor y con toda seguridad”.