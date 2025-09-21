Así vivimos en Tiempo de Juego la remontada de la UD Almería para lograr su primera victoria en casa esta temporada (2-1)
Los goles de Embarba y Arribas, en la segunda parte, permitieron a los de Rubi superar a un Sporting de Gijón que se había adelantado en el primer periodo. Los asturianos acabaron con dos menos por las expulsiones de Guille Rosas (50') y Álex Corredera (101').
