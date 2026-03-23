Almería estrena su nueva ventana al mar con la histórica apertura del puerto a la ciudad

La Autoridad Portuaria de Almería (APA) inaugura este lunes, 23 de marzo, la primera fase de la esperada integración puerto-ciudad. Este hito culmina la apertura de dos hectáreas acondicionadas en el acceso al Muelle de Levante y la explanada anexa, que ahora se abren de forma oficial al uso ciudadano.

Al acto asistirán el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; la presidenta de la APA, Rosario Soto; el presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana; y la alcaldesa, María del Mar Vázquez. Estos espacios ya habían estado abiertos parcialmente al público desde el pasado 5 de diciembre con motivo de la Feria de Navidad, pero los trabajos han continuado hasta ahora para su finalización.

Un nuevo espacio abierto a la ciudad

La intervención ha consistido en la urbanización del acceso al Muelle de Levante y la zona de Ribera I, eliminando las barreras físicas para dar continuidad visual y peatonal entre el puerto y la ciudad. Para ello, se ha instalado nueva pavimentación y se han empleado materiales de la provincia como granito, travertino de Almería y mármol blanco de Macael.

Además, la APA ha renovado la fachada de su edificio administrativo, un inmueble de los años 70. Se ha instalado una nueva envolvente térmica con materiales como Dekton, vidrio y aluminio para mejorar su eficiencia energética y convertirlo en un "referente" arquitectónico en la entrada del puerto.

Hitos del nuevo frente portuario

Entre los nuevos elementos destaca la histórica locomotora alemana Deutz, utilizada para el transporte de mercancías hasta 1967 y que regresa restaurada al Muelle de Levante. De forma paralela, se ha recuperado el espacio del ["Tinglado"], con más de 2.600 metros cuadrados de superficie que se destinarán a acoger eventos.

El proyecto completo ha contado con una inversión cercana a los 24 millones de euros, de los cuales 15 millones han sido aportados por la Junta de Andalucía. A pesar de su apertura al público, estos espacios mantendrán su carácter portuario y podrán adaptarse a las necesidades operativas, como ocurre durante la Operación Paso del Estrecho (OPE).