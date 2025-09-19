Agroponiente inaugura sus nuevas instalaciones de Primores en La Mojonera

El acto, presidido por el CEO de la compañía, Imanol Almudí, reunió a numerosos agricultores de la zona, miembros del equipo de Agroponiente y representantes institucionales. Entre ellos destacaron el alcalde de La Mojonera, José Miguel Hernández, la concejala de Agricultura, Paqui Pardo, y la concejala de Urbanismo, Rocío Vega, quienes subrayaron la importancia de este nuevo proyecto para la economía local y el sector hortofrutícola almeriense.

Una apuesta por la sostenibilidad y el futuro

Durante su intervención, Imanol Almudí destacó que estas instalaciones reflejan el compromiso de Agroponiente con la innovación, la eficiencia y la sostenibilidad:

“Hoy no inauguramos solo un edificio, sino una nueva etapa que sitúa a Agroponiente a la vanguardia del sector, siempre de la mano de nuestros agricultores y con el firme propósito de generar un impacto positivo en la sociedad y en el entorno”, afirmó.

El nuevo centro cuenta con infraestructuras modernas que optimizan la logística y la calidad del producto, reforzando la capacidad de la empresa para atender a sus clientes nacionales e internacionales con los más altos estándares.

Reconocimiento institucional

Por su parte, el alcalde José Miguel Hernández destacó la relevancia de Agroponiente como motor económico del municipio:

“La Mojonera se siente orgullosa de acoger este proyecto, que no solo genera empleo y oportunidades, sino que también refuerza el papel de nuestro municipio como epicentro de la agricultura almeriense”.

La concejala de Agricultura, Paqui Pardo, valoró el esfuerzo de la compañía por seguir fortaleciendo el vínculo con los agricultores locales, mientras que la concejala de Urbanismo, Rocío Vega, señaló la importancia de estas nuevas instalaciones en el desarrollo urbano e industrial del municipio.

Un encuentro cercano con agricultores y equipo

El evento contó con la presencia de numerosos agricultores, protagonistas fundamentales del proyecto Agroponiente, quienes pudieron recorrer las nuevas instalaciones y compartir un momento de celebración junto al equipo de la empresa.

Con esta inauguración, Agroponiente reafirma su compromiso con el campo almeriense, la sostenibilidad certificada y la construcción de un futuro consciente, innovador y responsable.