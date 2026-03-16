Adra endulza su Semana Santa con un concurso que premia los postres de toda la vida

El Ayuntamiento de Adra ha organizado el Concurso de Postres de Semana Santa, una iniciativa que busca poner en valor la repostería tradicional de estas fechas. El certamen se celebrará el próximo jueves, 26 de marzo, en el Auditorio ‘Ciudad de Adra’ entre las 17:00 y las 19:00 horas, y está abierto a cualquier aficionado a la cocina.

El concurso repartirá un total de 300 euros en premios entre las tres mejores elaboraciones. El ganador recibirá 150 euros, el segundo clasificado obtendrá 100 euros y el tercero, 50 euros. El objetivo es rescatar y difundir dulces típicos como torrijas, pestiños, roscos fritos, leche frita o buñuelos.

Un jurado especializado evaluará el sabor y la presentación

Cada participante podrá presentar un único postre, que deberá haber sido elaborado previamente y en cantidad suficiente para la degustación del jurado. Las elaboraciones se entregarán en el auditorio entre las 16:30 y las 16:50 horas del mismo día del concurso.

El jurado valorará criterios como el sabor y la textura, la presentación y la tradición u originalidad de la receta. Al finalizar el certamen, todos los asistentes tendrán la oportunidad de degustar los postres presentados.

Fomento de la gastronomía local

Con esta iniciativa, el consistorio sigue impulsando actividades que combinan tradición, participación ciudadana y promoción de la gastronomía local. La repostería de Semana Santa es considerada parte del patrimonio cultural del municipio y un elemento clave para transmitir recetas y saberes entre generaciones.

La gastronomía abderitana recibirá un nuevo impulso en 2026 con dos proyectos estratégicos. Por un lado, ‘Adra Sostenible: Gastronomía Local y Kilómetro Cero para un Consumo Responsable’, y por otro, la designación de Adra como Capital Iberoamericana de la Cultura Gastronómica del Mediterráneo, un reconocimiento que ayudará a posicionar al municipio como un referente culinario internacional.