Tomás Guasch, tras el sorteo de la Champions: "¿Se imaginan a Arshavin siendo un niño de San Ildefonso?"

Tomás Guasch, comentarista de 'Tiempo de Juego' y de 'Partidazo de COPE' habla en un nuevo video de 'Tiempo de Análisis' de los sorteos y deja los libros a un lado.

La UEFA tuvo que repetir el sorteo de los octavos de la Champions por un error informático, según aseguró la organización. Se acerca el sorteo de Navidad y Guasch se plantea: ¿ocurrirá lo mismo en el de Navidad?

"Hoy no hay librito, hoy hay un homenaje a la lotería. El 155, un número muy apreciado en Barcelona, allí lo compré. Cuento esto porque empezó la semana de los sorteos con el del lunes en Lyon y ahora seguirá el del Gordo de Navidad ¿Se imaginan a Arshavin siendo un niño de San Ildefonso? Tiene barba, todavía una carita de niño, bien peinadito podría pasar por uno de ellos. Colegio de San Ildefonso, auspiciado por la UEFA. Después de aquella experiencia, pero Arshavin allí, ¿verdad? Todo preparado… 155 y a las tres horas salen diciendo que no, que no vale, que ha salido el 540. Un despiporro. Les voy a contar como será el próximo sorteo de la Copa de Europa, acompáñenme. ¿Dónde está la Copa de Europa? Se ha volatilizado. Niños de San Ildefonso no veáis este video. La lotería. Voy a comprar otro número por si me lo cambian ¡Mucha suerte! ¿Dónde está la Copa de Europa? Se ha volatilizado".

Un error de la UEFA obliga a repetir el sorteo de los octavos de final de la Champions

Este lunes tuvo lugar el sorteo de los octavos de final de la Champions League y pasará a la historia por el error que se cometió durante la colocación de las bolas. La primera eliminatoria fue la del Benfica-Real Madrid, y no hubo ningún problema. El primer error se produjo cuando iba a salir la bola del rival del Villarreal.

Emparejamientos octavos de final de la Champions LeagueEFE





En el bombo de sus posibles rivales se intrudujo la bola del Manchester United, cuando los ingleses no podían ser el rival de los amarillos ya que se vieron las caras en la Fase de Grupos. El ruso Andrey Arshavin, encargado de extraer las bolas, cogió la bola del United, y por tanto ese rival, no le podía tocar al Villarreal, y a continuación salió la bola del Manchester City.

Después de esta eliminatoria entre el Villarreal y el City, fue el turno para la eliminatoria del Atlético de Madrid. En esta ocasión, lo que ocurrió fue que no se metió la bola del United y sí la del Liverpool, cuando el conjunto de Klopp ya fue rival de los rojiblancos en la Fase de Grupos.

La repetición del sorteo deja el gordo PSG-Real Madrid y además, Atlético-United y Villarreal-Juventus

El París Saint Germain-Real Madrid se presenta como el duelo estelar de los octavos de final de la Liga de Campeones, cuyo sorteo tuvo que ser repetido después de que varios equipos reclamasen la invalidez tras producirse dos errores en el primer intento.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Round of 16 draw ??



Which tie are you most excited for?#UCLdraw | #UCLpic.twitter.com/QvZoT0yxqi — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021





El "problema técnico con el software de un proveedor de servicios externo" a la hora de la elección de los rivales hipotéticos de Villarreal y Atlético de Madrid, según justificó la UEFA, provocó que el proceso tuviera que repetirse después de que al conjunto madridista le tocase en suerte el Benfica, al PSG el United y al cuadro rojiblanco el Bayern Múnich, entre otros.

El Atlético de Madrid se enfrentará al Manchester United en los octavos de final de la Liga de Campeones, según la repetición del sorteo celebrado este lunes en Nyon (Suiza). El partido de ida se disputará en el Wanda Metropolitano el 15/16/22/23 de febrero y la vuelta en Old Trafford el 8/9/15/16 de marzo.

El Villarreal se enfrentará al Juventus en los octavos de final de la Liga de Campeones, según la repetición del sorteo celebrado este lunes en Nyon (Suiza). El partido de ida se disputará en el estadio La Cerámica el 15/16/22/23 de febrero y la vuelta en Turín el 8/9/15/16 de marzo.