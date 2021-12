Un error de la UEFA obliga a repetir el sorteo de los octavos de final de la Champions

Este lunes tuvo lugar el sorteo de los octavos de final de la Champions League y pasará a la historia por el error que se cometió durante la colocación de las bolas.

La primera eliminatoria fue la del Benfica-Real Madrid, y no hubo ningún problema. El primer error se produjo cuando iba a salir la bola del rival del Villarreal.

En el bombo de sus posibles rivales se intrudujo la bola del Manchester United, cuando los ingleses no podían ser el rival de los amarillos ya que se vieron las caras en la Fase de Grupos.

El ruso Andrey Arshavin, encargado de extraer las bolas, cogió la bola del United, y por tanto ese rival, no le podía tocar al Villarreal, y a continuación salió la bola del Manchester City.

Después de esta eliminatoria entre el Villarreal y el City, fue el turno para la eliminatoria del Atlético de Madrid. En esta ocasión, lo que ocurrió fue que no se metió la bola del United y sí la del Liverpool, cuando el conjunto de Klopp ya fue rival de los rojiblancos en la Fase de Grupos.

La UEFA ha confirmado que "a raíz de un problema técnico con el software de un proveedor de servicios externo, el sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League ha sido declarado nulo y se repitió en su totalidad a las 15:00h".

Following a technical problem with the software of an external service provider that instructs the officials as to which teams are eligible to play each other, a material error occurred in the draw for the UEFA Champions League Round of 16.