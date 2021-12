La repetición del sorteo deja el gordo PSG-Real Madrid y además, Atlético-United y Villarreal-Juventus

Salzburgo - Bayern

Sporting Portugal - Manchester City

Benfica - Ajax

Chelsea - Lille

PSG - Real Madrid

Atlético - Manchester United

Villarreal - Juventus

Inter - Liverpool

Los encuentros se disputarán a las 21.00 horas de los días 15/16/22/23 de febrero (ida) y 8/9/15/16 de marzo (vuelta).

Round of 16 draw ??



Which tie are you most excited for?#UCLdraw | #UCLpic.twitter.com/QvZoT0yxqi