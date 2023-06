El recelo que tiene Tomás Guasch con el voto por correo: "A mí me da un respingo..."

Tomás Guasch, comentarista de 'Tiempo de Juego' y de 'El Partidazo de COPE', se ha pasado este viernes por el 'Tiempo de Análisis' para analizar, de forma peculiar, el tema más importante de la actualidad en España de esta semana: la convocatoria de elecciones generales por parte de Pedro Sánchez para el próximo 23 de julio. En pleno verano, los españoles pasarán por las urnas para deciri quién será el nuevo presidente de España. Guasch ha rememorado un episodio curioso que vivió en su momento con unas elecciones y con el voto por correo.

"Hola. He recuperado un librito magnífico: 'Una historia de España', de Arturo Pérez Reverte. En España hemos coleccionado historias y las seguimos produciendo, todas magníficas. Ahora se ha puesto de moda el voto por correo. Y me ha dado un respingo. Mi primera experiencia en este asunto tuvo lugar en unas elecciones a la presidencia del Real Madrid, en los años ochenta, 84, 86, más o menos. Ramón Mendoza contra Florentino Pérez, la primera vez que Florentino se presentaba a las elecciones.

Bueno, el último día fue extraordinario. Con a prensa ahí afinada en el Bernabéu, nos dieron las cinco de la mañana pasadas. En los periódicos, pues habían cerrado sus ediciones diciendo "Bueno, parece, la última hora, que ha ganado Florentino en el voto presencial, que va a faltar el voto por correo", las emisoras de radio pues dieron la noticia, pues en los boletines informativos, cuando despuntaba el día siguiente. Bueno, que fueron cosas realmente extraordinarias. Se llegaron a contabilizar entre 700 y 800 fallecidos que votaron por correo en un alarde de madridismo sin precedentes.

Bueno, pues eso, que el voto por correo es algo peculiar. Ahora se comenta que, puede ser, en las elecciones del 23 de julio, que haya más voto por correo que electores en España.

Por si acaso yo no pondría una oficina electoral en el Bernabéu, no sea que se aparecieran aquellos viejos fantasmas. 'Una historia de España'. Habrá más"

Carlos Alcaraz confesó que sigue de reojo la actualidad en España, con las elecciones municipales y autonómicas de este domingo y la convocatoria de generales para el próximo 23 de julio hecha por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este lunes.

