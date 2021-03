Tomás Guasch: "La Selección Española no funcionó, está varada como el barco del Canal de Suez"

Tomás Guasch, comentarista de Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE, habla en el Tiempo de Análisis de este viernes del empate de España ante Grecia (1-1) en el debut de La Roja en la fase de clasificación para el Mundial 2022 de Catar. Además, comenta la noticia aparecida en el algunos medios de que el Real Madrid podría incorporar la figura de un Director Deportivo.

"Hola, tarde hoy de lectura y música: 'Aida' de Verdi. ¡Qué grandeza! Pensaba hoy ponerles la marcha triunfal, incluso el 'Retorna vincitor' desde Granada, pero nos quedamos en el 1-1.

Pinchazo de España en su estreno para la clasificación para el Mundial La selección arrancó con un empate ante Grecia (1-1) la clasificación para el Mundial. Morata adelantó a España y Grecia empató de penalti. Próximo partido, domingo ante Georgia. 25 mar 2021 - 19:28

De todas maneras, no es eso lo más preocupante de la semana esto tiene arreglo. Lo peor para mí es que se comenta que el Real Madrid va a tener Director Deportivo. Un señor portugués, Luis Campos, pone aquí. Hombre, yo creo que será una broma con lo bien que le ha ido al Real Madrid hasta ahora. El muchacho Joshua Kimmich, gloria del Bayern, acaba de manifestar que el ejemplo es el Real Madrid: 4 Copas de Europa de 5, tres seguidas. Oiga, sin Director Deportivo. ¿Para qué inventamos cosas que no han sido necesarias?

No, el Real Madrid necesita un atracador de bancos. Un tipo que llegue un sábado por la mañana y diga: 'tomad aquí el Oro de Moscú'. Para Mbappé, Haaland, Alaba, Guipuzkoa, Vitoria, incluso Cristiano si hace falta. Eso si es conveniente, pero un Director Deportivo. ¿Por qué inventar cosas si hasta ahora ha funcionado?

Lo que no funcionó fue la Selección Española, evidentemente. No sé que decir. Ven el barco del Canal de Suez. Ese barco varado. Así poco más o menos estamos. De todas maneras no veo en el pueblo una gran excitación. ¿Esto tendrá enmienda, no? Tengo un amigo muy amigo, letrado del Tribunal Supremo, que dice que vio el partido y no sabía si era la España de balonmano o la de fútbol porque conocía a tres tíos. Dice el cachondo que Entrerríos, Ramos y otro que no es capaz de identificar.

El partido en si fue otra coña. Salen al final todos, empezando por el entrenador, diciendo: 'ya lo sabíamos, estos tíos se cierran, es muy difícil...'. Si ya lo sabían... La sorpresa es que Grecia hubiera metido la defensa en el medio del campo. Una hora y media pasecito por aquí, pasecito por alla. Mil pases y acabamos al final en manos de Pedri y Bryan. Parece una serie de dibujos animados. Bryan y Pedri que entre los dos no suman cuarenta años. Grandes risas.

Y está lo del capitán. Hay que ser muy capitán del Real Madrid y muy capitán de España para salir y jugar cuarenta y cinco minutos. La duda ahora está en qué pasara en Tiflis. ¿La primera parte? ¿La segunda? Hay que tomárselo a broma si no esto no va. El fútbol queridos es un porro y estos los georgianos tienen vídeo habrán visto lo de Granada y se meterán atrás. ¡Ave María Purísima, qué domingo nos espera! Por lo tanto, Aida de nuevo".

ESPAÑA SE ENREDA CON GRECIA

La selección española de fútbol comenzó con mal pie la fase de clasificación para el Mundial de 2022 tras empatar con Grecia (1-1) en un partido disputado en el Nuevo Los Cármenes, que deja al combinado de Luis Enrique Martínez a merced de Suecia, líder del grupo B tras su triunfo ante Georgia en esta primera jornada.

España tuvo todo en su mano, pero se confió al descanso ante un rival que no había dicho su última palabra. El cambio de Sergio Ramos, que estaba tocado, desconfiguró la defensa y Grecia sólo tuvo que encontrar un resquicio para sacar tajada en una jugada intrascendente. El árbitro pitó un penalti que sentenció a 'la Roja'.

La noche arrancó con dominio y buenas ocasiones, selló de Luis Enrique y muchas combinaciones para desarbolar a los helenos. Koke se hizo dueño del centro del campo y fue el primero en gozar de un doble remate antes de llegar al cuarto de hora. A los 30 minutos, Dani Olmo la estrelló en el larguero con un lanzamiento violento. La victoria era cuestión de minutos, sobre todo por las sensaciones que desprendía la triple campeona de Europa.

Un minuto después del chut de Dani Olmo llegó el 1-0 tras una gran jugada con sabor colchonero. Koke ingenió un pase maravilloso desde la frontal y el ex del Atlético, Álvaro Morata, controló con el pecho y fusiló al portero griego desde el área pequeña. Un buen tanto para calmar la sed de una selección que había hecho méritos más que suficiente para mandar en el marcador.

Sin embargo, todo ese hambre se canalizó en conformismo en el segundo acto, que comenzó con un disparo de Morata al lateral de la red. El ariete de la Juventus pudo haber cambiado el decorado por completo, pero los griegos aguantaron con entereza, no sufrieron demasiado y acabaron sacando petróleo sin merecerlo, una de sus especialidades.

Un penalti de Iñigo Martínez sobre Masouras -que recibió el impacto de la bota en su rodilla- sirvió para que el colegiado italiano señalase la pena máxima sin posibilidad de acudir a la pantalla. La FIFA ha decidido prescindir del VAR en esta fase de clasificación. Bakasetas fusiló desde los once metros y estableció el 1-1, a la postre definitivo.

España estuvo muy lejos de la versión que metió 6-0 a Alemania, y se perdió con los cambios. Los debutantes Pedri y Bryan Gil aportaron frescura -más el andaluz que el canario- pero no impidieron la 'tragedia griega' en esta primera jornada. Un traspié importante que condicionará el resto del camino de la selección hacia el Mundial de Catar.