Pinchazo de España en su estreno para la clasificación para el Mundial

. LA OPINIÓN DE NUESTROS COMENTARISTAS

MORIENTES: "Me duele el partido que hemos visto. Este equipo tiene muchísima calidad, individual y colectiva, pero le falta para hacer daño profundidad, uno contra uno, meter el último pase... y poco tiros fuera del área, no se ha intentado. Me deja muchas dudas"

MALDINI: "Un partido muy flojo de España. Tras el 6-0 a Alemania se había recuperado la euforia y esto es un bajonazo, ha jugado un partido pésimo. El empate ha sido un accidente y de 50 veces este partido lo gana en 49"

POLI: "Me decpeciona mucho lo de hoy porque si tienes el 85% la pelota no puedes empatar; no has tneido velocidad ni ritmo y hemos tenido muchos más jugadores por detrás del balón que por delante. Bryan Gil es el único que ha intentado encarar. Creo en España, pero hoy es un auténtico desastre"

GUASCH: "El único consuelo es que peor que hoy es imposible. Grecia era un equipito. La posibilidad del guarrazo, está"

MANOLO LAMA: "Los mejores han sido Bryan Gil y Morata, y Grecia, por su profesionalidad; y el árbitro, muy bien"

96' - FINAL DEL PARTIDO: ESPAÑA 1 - GRECIA 1.

91' - Bryan Gil es el mejor de la selección desde que ha salido. El extremo ha tenido varias llegadas desde la banda izquierda pero que no han encontrado remate

90' - 4 minutos de descuento

MORIENTES: "A ellos no se les acaba la gasolina, parecía que iban a bajar el físico pero no"

MANOLO LAMA: "Ellos no están ni incómodos. Cada jugador da tres toque antes de dársela a un compañero"

MALDINI: "El partido de España es muy flojo"

83' - Tarjeta amarilla a Giakoumakis

78' - Cambio en Grecia: Giakoumakis entra por Bakasetas; Kiriakopoulus entra por Tsimikas

75' - ¡¡¡OCASIÓN PARA ESPAÑA!!! Gran pared de Gayá con Morata y el pase del lateral desde línea de fondo al segundo palo no llega Oyarzabal por muy poco

⏱️ ¡¡QUINCE MINUTOS AÚN POR DELANTE!!



¡Qué gran ocasión de @jose_gaya!



Su pase de la muerte no encontró rematador en el área. La @SeFutbol sigue buscando la portería rival y encierra a Grecia en su campo. #ESP �� #Gre | 1-1 | 76’ #SomosEspaña#SomosFederaciónpic.twitter.com/4zhPiSSyvb — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) March 25, 2021

72' - Doble cambio en España: Thiago y Oyarzabal entran por Koke y Ferrán Torres

70' - Centro de Ferrán desde la derecha y Morata cabecea al segundo palo pero el balón va muy flojo a las manos del portero

POLI RINCÓN: "El problema es que nos metemos por dentro y ahí acumulamos jugadores"

MALDINI: "Si no metes pases más verticales... ahora hay que buscar a Pedri, que sí puede hacer eso"

PACO GONZÁLEZ: "Yo esperaba mucho más de Canales"

64' - Doble cambio en la selección española: Pedri y Bryan Gil entran por Dani Olmo y Canales. Los dos futbolistas debutan con España.

Cambio en Grecia: Fourtonis entra por Masouras

Dos debutantes con España:

Bryan Gil (20 años y 42 días)

Pedri (18 años y 120 días)



Bryan Gil es el primer futbolista del Éibar que juega con España. — Pedro Martin (@pedritonumeros) March 25, 2021

60' - Córner para España tras un centro de Gayá: saca Canales en corto y la jugada acaba en una falta de Morata

57' - GOL DE BAKASETAS: 1-1. Disparo fuerte y al centro del jugador griego, que empata el partido

55' - PENALTI DE IÑIGO MARTINEZ A MASOURAS: El central controló mal y al despejar el balón clavó sin querer los tacos en la rodilla del jugador griego

PEDRO MARTÍN: "Para mí, es penalti"

La selección española protesta por el penalti pitado en contra (EFE)

50' - La segunda parte comienza con una llegada de Ferrán Torres por la derecha y su centro lo remata de primeras y con rosca Morata desde la frontal; el balón se marcha cerca del palo izquierdo

46' - ¡¡COMIENZA LA SEGUNDA PARTE!! Hay un cambio en la selección español: Iñigo Martínez sustituye a Sergio Ramos; Koke coge el brazalete de capitán. Grecia hace dos cambios: Siopis y Tzolis entran por Liminos y Mantalos

LA OPINIÓN DE NUESTROS COMENTARISTAS

MORIENTES: "Sacaría a Pedro Porro para ver qué prestaciones puede dar al grupo"

MALDINI: "Pedri le daría velocidad al juego y Bryan Gil encararía y volvería loco al defensa"

POLI: "España tiene a Bruan Gil con velocidad y chispa, y Pedri, que se mueve por todos lados, te regatea, da pases..."

Máximo goleador con España desde 2014:

19 Morata



Máximos goleador español en Liga de Campeones desde 2014:

20 Morata — Pedro Martin (@pedritonumeros) March 25, 2021

45' - DESCANSO: ESPAÑA, 1 - GRECIA: La selección española se marcha al descanso con ventaja gracias al golazo de Morata, en un mala primera parte de los españoles

POLI RINCÓN: "Esperaba mucho más de Ferrán y Dani Olmo"

43' - Tiro de Koke desde la frontal que se marcha a córner. El saque de esquina, de Canales, acaba en falta de un futbolista español

33' - ¡¡¡GOOLLLLL DE ESPAÑA!!! ¡¡¡¡¡GOOLLLL DE MORATA!!!! 1-0. Pase espectacular de Koke por encima de la defensa griega, Morata controla con el pecho y golpea con la pierna izquierda en área pequeña para marcar el 1-0

Morata marca el 1-0 ante Grecia (EFE)

32' - ¡¡DISPARO DE DANI OLMO AL LARGUERO!! Gran disparo de Dani Olmo desde fuera del área y el balón golpea en el larguero

MALDINI: "Estoy pensando en Bryan Gil, un jugador que va a encarar siempre"

PACO GONZÁLEZ: "El partido tiene un aire de entrenamiento con uniformes oficiales"

MORIENTES: "Esta selección necesita engranarse"

14' - ¡¡DOBLE OCASIÓN DE KOKE!! Llegada de Gayá por la izquierda y su pase atrás lo remata en dos ocasiones Koke pero las dos veces golpea en la defensa. El córner se saca sin peligro

�� ¡¡Superamos el primer cuarto de hora de juego!!



Por el momento, tanto la posesión como las ocasiones son de la @SeFutbol.#ESP �� #Gre | 0-0 | 18’ #SomosEspaña#SomosFederaciónpic.twitter.com/va6KZoqSGx — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) March 25, 2021

MORIENTES: "La única opción es mover el balón de lado a lado y ya aparecerá el espacio"

2 ' - Llegada de Ferrán hasta línea de fondo y su centro al punto de penalti lo remata casi sin querer Dani Olmo, pero el balón se marcha alto. Morata estuvo muy cerca de llegar a cabecear

1' - ¡¡COMIENZA EL PARTIDO!! Saca de centro Morata

El equipo de COPE, en Granada

En Los Cármenes de Granada, con @lamacope y Manuel Marín, para contar en @tjcope el



ESPAÑA ���� - GRECIA ����#RoadtoQatarpic.twitter.com/Au9mUNBPCl — Miguel Ángel Díaz (@miguelitocope) March 25, 2021

La selección llega al estadio:

�� ¡¡Llegamos al campo!!



��️ La @SeFutbol ya pisa el precioso Estadio Nuevo Los Cármenes de Granada.



⏱️ ¡Queda una hora para el partido ante Grecia!#SomosEspaña#SomosFederaciónpic.twitter.com/YaaXg0jWci — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) March 25, 2021

Once de España: