Tomás Guasch: "Koeman puede caer el lunes, después de tanto, podemos esperar..."

El futuro de Ronald Koeman sigue en el aire tras el empate del Barcelona en Cádiz. Muchas son las voces que creen que el holandés tiene los días contados en el banquillo azulgrana.

Sobre la situación del técnico ha hablado Tomás Guaschen Tiempo de Análisis. El comentarista de Tiempo de Juego ha valorado la incertidumbre que se vive en Can Barça en torno al entrenador y al futuro deportivo de la plantilla esta temporada.

“Hola, ‘Si dices la verdad, no la repitas, solo el que miente insiste. El hombre es solo libre cuando mira adelante. Solamente es feliz quien se inventa el destino. En la rueda del año, para algunos monótona, todo revive y se renueva: el hijo, el libro, el árbol…’. Son palabras de don Aquilino Duque Gimeno, poeta sevillano que nos dejó hace unos días. Poeta grande. Lo que he leído son fragmentos de ‘Renovación’, uno de sus poemas. Un homenaje digital, no tengo el libro en papel pero bueno, todo está a vuestro alcance hoy en día. Renovación. Eso me lleva al Barça, claro. La cosa está en si Xavi va a ser el próximo entrenador el próximo lunes. Hasta ahora, la cosa era que Laporta no le perdonaba su militancia con el señor Víctor Font, que fue el rival de Laporta en las últimas elecciones del Barça, ni tampoco el hombre de Qatar estaba por la labor de meterse en este Barcelona tan convulso. Es la última. Koeman puede caer después del partido frente al Levante. El ‘gag’ sería que lo hiciera tras ganar el partido. Por fin el Barça gana un partido y el entrenador es despedido. Sería un ‘gag’ final extraordinario. No hay nada cierto, ¿eh?. Ya lo dice el poeta: ‘Si dices la verdad, no la repitas’. Estos no le dicen la verdad ni al médico. No hay nada cierto en este Barça de locos, pero sí es verdad que el cerco se estrecha. Lunes. 48 horas. Después de tanto, podemos esperar. Sigo con don Aquilino. ‘Renovación’, qué poeta”.

Koeman no se sentará en el banquillo ni ante el Levante ni ante el Atlético

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha sido sancionado con dos partidos de suspensión por parte del Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por su expulsión del jueves en el partido ante el Cádiz en el Nuevo Mirandilla (0-0), ha confirmado este viernes el organismo federativo.

En el último minuto del encuentro, el colegiado Carlos del Cerro Grande expulsó al entrenador neerlandés por, según recoge en su acta, "protestar al cuarto árbitro de forma ostensible, con los brazos en alto, a voces y saliendo del área técnica en los siguientes términos: "¡eh, tiene que pitar el árbitro, tiene que pitar el árbitro!, ¡ostia, tiene que pitar!", siendo advertido previamente por el cuarto árbitro para que cesara su conducta de protestas a las decisiones arbitrales".

De esta manera, Koeman, cuestionado en el entorno culé por los resultados del equipo, no se sentará en el banquillo este fin de semana ante el Levante ni en la siguiente jornada de LaLiga Santander ante el Atlético de Madrid. Además, Competición informó de que el centrocampista holandés Frenkie De Jong ha sido sancionado con un partido tras ver la doble amarilla ante el cuadro cadista, una decisión que el club azulgrana ya aseguró que recurriría.

El acta del árbitro madrileño asegura que De Jong, que ya había sido amonestado cuatro minutos antes, recibió la segunda tarjeta en el minuto 65 por "derribar a un contrario en la disputa del balón en forma temeraria" en una jugada con el cadista 'Pacha' Espino. Por otra parte, el organismo de la RFEF confirmó un partido de suspensión para el centrocampista del Getafe Carles Aleñá, que vio la roja directa por una dura entrada sobre el atlético Matheus Cunha en la derrota de su equipo en el Coliseum Alfonso Pérez (1-2).

Ronald Koeman: "Hay que intentar siempre ganar títulos, pero también hay que ser realistas"

El técnico del FC Barcelona, Ronald Koeman, defendió a sus jugadores tras empatar con el Cádiz, además de subrayar la actitud y el esfuerzo de su plantilla para "intentar ganar el partido" en el Nuevo Mirandilla (0-0) y afirmó que "lo de buscar otro entrenador" lo deja para la prensa.

"No siempre (se habla de otro entrenador) por un resultado, hay que analizar qué ha hecho el equipo, la actitud del equipo, la entrega del equipo, y sí, estoy descontento porque hemos tenido cuatro oportunidades muy claras y no hemos marcado ningún gol. Y luego jugar con uno menos en la segunda parte ha sido difícil pero me quedo con la actitud de mis jugadores y no con mi situación personal. Lo de buscar otro entrenador es para vosotros", dijo Koeman en rueda de prensa.

"Al presidente le he saludo poco antes del partido en el hotel, hay más días para hablar sobre este tema si el club quiere hablar", añadió sobre su futuro, sin confirmar qué pretendía con su comparecencia el pasado jueves sin atender preguntas de los medios de comunicación.

Preguntado por su expulsión en el minuto 95, Koeman aseguró que no fue fruto de la frustración. "No ha sido por nerviosismo, ha sido por decir al cuarto árbitro que había un segundo balón en el campo y tenía que parar el juego. Te expulsan por nada en este país. He preguntado con toda la tranquilidad y la actitud del árbitro... lo dejo porque no es mi problema", añadió.

"Sabíamos que era un partido complicado ante un contrario que cierra muy bien los espacios, pero también mejoramos en el descanso y lo hablamos. Sabíamos que iban tener un bajón físico y teníamos que tener la paciencia para tener los momentos. Y los momentos los hemos tenido pero no los hemos aprovechado", analizó.

En relación a sus palabras sobre los objetivos del club, repitió que ya ha "dicho varias veces que hay que intentar siempre ganar cada partido". "Intentar siempre ganar títulos pero hay que ser realistas, ver la plantilla que tenemos, la gente que falta, y también he dicho que si tenemos a todos disponibles será otra cosa porque hoy en día faltan siete jugadores que pueden ser titulares en este equipo", recordó.